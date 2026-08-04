[길섶에서] 구두쇠 뇌 훈련

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2026-08-04 26면

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몇 년 전부터 음식물 쓰레기 처리기를 쓰고 있다. 내솥 바닥에 음식물이 눌어붙는 일이 잦아져 내솥만 따로 주문했다. 주말이 끼어 도착에 며칠 걸렸다.도착 전 음식물 쓰레기를 어떻게 처리해야 하나 잠깐 난감했다. 아파트단지 전용 수거 용기에 입주민 카드로 세대를 확인하고 버리면 된다는 사실이 떠올랐다. 처리기 쓰기 전에는 그렇게 해 왔는데 잊고 있었다. 처리기 사용보다는 번거롭다.뇌는 생각하는 데 에너지를 많이 쓴단다. 행동을 반복하면 생각에 쓰이는 에너지가 줄어드니 강한 습관을 선호한다. 사람들이 깊이 생각하기보다는 경험이나 직관을 이용해 즉각 판단하기를 선호한다는 ‘인지적 구두쇠’ 이론의 근거다. 생각하는 힘은 줄어들어 같은 실수, 확증편향 등이 나타난다. 기업들은 이를 이용한 마케팅에 진심이다.가끔은 일부러 낯선 일을 해봐야겠다. 과거 내 행동일 수도 있겠다. 익숙함을 벗어나 불편함을 감수하면 잊고 있던 일도, 새로운 생각도 떠오를 것 같다. 집단적 사고에 아주 작은 의문이라도 제기할 수 있는 힘도 키워지지 않을까 싶다.전경하 논설위원