[길섶에서] 더위를 이기는 법

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2026-07-29 26면

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장마가 막을 내리니 다시 폭염의 계절이다. 최근 10년간의 기상청 통계를 보면 폭염은 6월부터 시작되고 열대야는 9월까지 이어졌다. 일 년 열두 달 가운데 넉 달이 여름인 셈이다. 앞으로 두 달을 더 버텨야 무더위와 작별할 수 있다니, 생각만으로도 아찔해진다.에어컨이 귀한 유럽에 비하면 그나마 사정이 나은 편이라고 위안 삼아야 할까. 회사 사무실이나 지하철 객차 안에서는 자리에 따라 오히려 한기를 느낄 만큼 강력한 냉방 효과를 누리고 있으니 말이다.하지만 온도만 낮춘다고 더위를 온전히 이겨낼 수 있는 건 아니다. 몸은 덜 힘들지 몰라도 정신은 예민해지고 마음은 쉽게 지친다. 어쩔 수 없는 여름의 한계다. 옛 선조들이 마음을 다스리는 피서법을 중요하게 여긴 이유도 이 때문이리라. 정조는 더위를 견디는 방법으로 독서를 강조했고, 다산 정약용은 ‘소서팔사’에서 더위를 피하는 여덟 가지 풍류를 제시했다.갈수록 혹독해지는 기후 변화 앞에서 자연을 대하는 우리의 마음가짐 역시 한층 더 단단해져야 하지 않을까.이순녀 수석논설위원