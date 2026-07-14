[길섶에서] 등산모가 무섭노

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2026-07-14 26면

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산행길에 나서며 흐린 날씨에도 눈에 잘 띌 수 있는 빨간 등산모를 집어들었다. 하지만 이날 처음 산행을 함께하는 멤버들도 있는데, 혹여 특정 정치적 색깔로 나를 바라볼지도 모른다는 생각에 곧 회색 모자로 바꿨다. 편안해야 할 산행길이 내 모자 하나로 불편해지길 원치 않았다.초등학교 1학년 때였던가. 동네 형과 놀다가 다툰 일이 있다. 술래잡기와 구슬치기 중 무엇을 할 것인가 이견이 생겼는데 자기와 의견이 엇갈리자 “너는 야당이네. 반대만 하니까”라고 핀잔을 주는 것이다. ‘야당’이 뭔지도 모르는 때였지만, 뭔가 안 좋은 애라는 ‘낙인’을 찍는 것같아 씩씩거리며 집으로 돌아왔다. 자초지종을 들은 어머니 말씀은 “야당이면 어떻고 여당이면 어때. 저나 잘하라고 해!”.걸그룹 리센느 멤버 원이가 “무섭노”라고 했다가 ‘일베’로 몰려 홍역을 치렀다. 원이의 출신지인 경남 거제시장까지 나서 “경남 지역에서 일상적으로 사용되는 방언이자 구어적 표현”이라며 낙인찍기를 비판했다. 누군가를 자신의 렌즈로 멋대로 재단하는 건 일종의 폭력이다.박성원 논설위원