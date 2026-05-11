[길섶에서] 가깝지도 멀지도 않게

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2026-05-11 26면

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공터의 텃밭에서 봄 모종들이 힘껏 땅내를 맡고 있다. 돈 주고도 못 살 흐뭇한 기운이 좋아서 텃밭을 끼고 걷는다.저녁바람처럼 살랑살랑 손목을 놀렸겠지. 누가 저리도 다정히 물조리개질을 했을까. 한번 봐야지, 며칠을 별러도 허탕. 우렁각시가 다녀가는 모양이다.오종종 심겨진 풋것들에 웃음이 났다. 고추 사이에 부추, 그 옆에 상추. 고추 모종을 심고, 그 사이에 부추씨를 뿌리고, 봄비에 또 상추씨를 묻었을 테지. 본 적 없어도 물어본 적 없어도 알 수 있는 마음, 영락없는 봄의 마음.저쪽 빈 이랑에서 오늘은 들깨 순이 푸른 목을 내밀었다. 손뼘으로 쟀을까. 몇 뼘씩 떨어져 다문다문. 들깨 대궁들이 장차게 품을 벌릴 칠팔월을 계산해 심었다. 비바람 불거든 서로 기대라고, 저녁 미풍에는 혼자 너울너울 춤을 추라고. 붙잡지도 말고 놓지도 말라고.사랑의 거리는 몇 미터여야 하는지 알 수 없을 때. 그런 날 저녁이면 나는 여기 앉아 있어야지. 따로 또 같이 서 있는 들깨 대궁들 사이사이로 바람이 지나가고 햇볕이 지나가겠지. 바람이 나드는 길, 볕이 나드는 그 길을 저물도록 보고 앉았어야지.