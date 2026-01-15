[길섶에서] 다시 도전할 용기

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

호평 속에 막을 내린 넷플릭스 ‘흑백 요리사 시즌 2’는 전편에 없던 장치들을 다채롭게 선보이며 재미와 감동을 배가시켰다. 특히 시즌 1에 출연했던 백수저 셰프 두 명이 재도전에 나선 ‘히든 백수저’ 설정이 인상적이었다. 이들의 생존이 흑수저 셰프들에게 유리하도록 구도를 만들어 경쟁 관계인 흑수저들로부터 오히려 응원을 끌어내는 장면은 예상을 뒤엎는 반전이었다.무엇보다 전편에서 중도 탈락한 쓰라린 경험을 하고도 다시 무대에 오른 최강록, 김도윤 두 셰프의 용기가 놀라웠다. 최 셰프는 재도전의 이유로 “아무것도 안 하면 아무 일도 일어나지 않을 것 같아서”라고 했다. 그 말을 입증하듯 우승까지 거머쥐었으니 이보다 더 극적인 역전의 드라마가 또 있을까 싶다.‘케이팝 데몬 헌터스’로 골든글로브 주제가상을 받은 가수 이재는 수상 소감에서 “거절(rejection)은 새로운 방향(redirection)으로 가는 기회”라며 “절대 포기하지 말라”고 했다. 다시 도전할 용기가 있는 한 실패란 존재하지 않는다는 사실을 새삼 깨닫는다.이순녀 수석논설위원