[길섶에서] 물 2ℓ와 만보 걷기

[길섶에서] 물 2ℓ와 만보 걷기

김미경 기자
김미경 기자
입력 2025-08-27 00:07
수정 2025-08-27 01:01
사무실 책상 위에 놓인 2ℓ짜리 생수통이 존재감을 과시한다. 출근하자마자 가장 먼저 생수통을 채우며 하루를 시작한다. 노트북을 두들기다가 고개를 돌리면 생수통이 “물 한잔 마실 시간”이라며 쳐다보는 듯하다. 처음엔 절반도 마시기 힘들더니 이젠 2ℓ를 마시고 귀가하는 게 어느 정도 익숙해졌다.

‘100세 시대’를 맞아 물 마시기는 건강을 위한 기본 수칙처럼 여겨진다. 인간의 몸은 60~70%가 물로 이뤄졌다고 하니 물 마시기는 체내 수분 유지는 물론 노폐물 배출과 소화, 대사 과정 등에 중요한 역할을 한다.

그런데 최근 TV 프로그램에 나온 교수가 “물을 과하게 마시면 죽는다”고 말해 논란이 일었다. 물 2ℓ의 효용성을 둘러싸고 갑론을박이 벌어졌고 전문가들 사이에서 ‘문제가 없다’는 결론이 힘을 얻었다. 중요한 것은 2ℓ를 꼭 마셔야 하는 게 아니라 나이, 건강상태, 활동량 등에 맞춰 충분히 마시면 된다는 것.

한때 유행했던 하루 만보 걷기도 숫자에 얽매이지 말고 자신의 상황에 맞게 충분히 걸으면 된다는 것과 같은 이치 아닐까. 이제부터는 1.5ℓ쯤 마시고 7000보쯤 걸으련다.

김미경 논설위원
2025-08-27 30면
