강훈식 대신 임광현… 李대통령이 뽑은 ‘일할 사람’ [윤태곤의 판]

인사에서 드러난 대통령의 메시지

이미지 확대 최근 정부와 여당의 지지율 난맥상은 입체적이고 거시적인 시야 부족, 조정 능력 미비가 근본 원인일 수 있다. 사진은 지난 14일 청와대 기자회견장에서 강훈식 전 비서실장 소개로 인사말을 하고 있는 임광현 신임 대통령비서실장.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 최근 정부와 여당의 지지율 난맥상은 입체적이고 거시적인 시야 부족, 조정 능력 미비가 근본 원인일 수 있다. 사진은 지난 14일 청와대 기자회견장에서 강훈식 전 비서실장 소개로 인사말을 하고 있는 임광현 신임 대통령비서실장.

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이미지 확대 윤태곤 공공전략컨설턴트 닫기 이미지 확대 보기 윤태곤 공공전략컨설턴트

2026-10-19 25면

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지난 14일 이재명 대통령은 정통 관료 출신인 임광현 국세청장을 현 정부의 두 번째 비서실장으로 임명했다. 현직 국세청장이 대통령 비서실장으로 발탁된 것은 헌정사상 최초다. 전두환 정권 때 신군부 출신 안무혁 국세청장이 안기부장으로 영전한 사례, 이명박 정부 때 백용호 국세청장이 청와대 정책실장으로 자리를 옮긴 사례 정도가 비근하다.이보다 사흘 앞선 지난 11일, 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이 대통령의 주 무대인 소셜미디어(SNS) 플랫폼 엑스(X)에 데뷔했다. 이 대통령의 X 활동을 둘러싼 논란에 대해 성 수석은 “국민은 대통령의 생각을 누군가의 해석과 편집을 거치지 않고 직접 알 권리가 있다”고 선을 그었다.이 두 장면은 매우 상징적이다. 국내외, 민생·외교안보·정치의 여러 난제와 지지율 하락으로 인해 어려움을 겪고 있는 현 상황에서 이 대통령의 의중이 무엇인지를 분명히 밝힌 것이다. ‘돌관’ 선언이라 볼 수 있다.●﻿‘정무’에서 ‘일’로 무게중심 이동충남 홍성 출생인 임 신임 비서실장은 행정고시 출신으로 일선 세무서장, 서울지방국세청 조사1국장, 국세청 조세국장, 서울지방국세청장, 국세청 차장 등을 지내며 국세청에서 잔뼈가 굵었다. 22대 국회에 더불어민주당 비례대표로 등원했지만 1년 남짓 만에 사퇴하고 현 정부에서 초대 국세청장을 지냈으니 정통 관료인 셈이다.30대 초반에 손학규 당시 경기지사 보좌관으로 정치권에 발을 들여 20여 년 ‘정치밥’을 먹고 3선 의원의 이력으로 대통령 비서실장 자리에 오른 강훈식 전 실장과는 상이한 이력의 소유자다. 또 강 전 실장은 여의도에서도 손꼽히는 기획·조정·전략통이었다면 임 실장은 ‘선박왕’으로 불려 온 권혁 시도그룹 회장의 15년 묵은 체납 세금 약 4000억원을 받아내는 등의 ‘성과’가 인선 배경으로 꼽힐 만큼 세무, 그중에서도 조사 전문가다.또한 강 전 실장은 손 전 지사가 한나라당에 있을 때 정치권에 입문했고 민주당 내에서도 계파색이 옅은 인물로 꼽혔다면 임 실장의 처남은 판사 출신 이승엽 변호사로 현재 재판이 전면 중지된 이 대통령의 공직선거법 위반 사건과 위증교사 사건 재판 담당 변호인으로 활동했다. 이 변호사는 대통령 지명 몫 헌법재판관 후보군에 포함된 적도 있다. 임 실장의 부인이자 이 변호사의 누나인 이경은 휴스턴 총영사는 현 정부에서 임명된 비외교관 출신 특임공관장이다.전현직 비서실장의 이력, 스타일, 콘셉트가 모두 정반대다. 강 전 실장의 사의 표명의 직접적 원인은 8·30 개각 검증 실패였다. 청와대 인사위원장인 비서실장이 김승원 전 법무부 장관 후보자의 코로나19 신약 로비 의혹과 성추행·음주운전·폭언·민주당 경기도당 회계 부정 의혹, 용혜인 전 성평등가족부 장관 후보자의 ‘비례대표 의원·장관 겸직’ 논란과 과거 여러 의혹 검증에 소홀했다는 지적을 받았기 때문이다.인사 논란 국면인 지난달 18일 이 대통령이 기자회견에서 “많은 시간 숙고하고 성찰한 결과는 ‘언제나 국민은 옳다’”며 13차례나 ‘자신의 부족’을 언급하면서 청와대 최고위 참모로서 정치적 책임을 진 것이다.강 전 실장에 앞서 현 정부의 상징적 인물 중 하나였던 김용범 전 정책실장도 개별종목 상장지수펀드(ETF) 도입 논란 등의 책임을 지고 자리에서 물러났다. 하준경 전 경제성장수석이 한 계단 올라서 그 자리를 채웠다. 김 전 실장은 정통 경제 관료 출신이지만 여러 정부에서 기획재정부, 세계은행, 금융위 등의 요직을 두루 거쳤고 정무적 욕심과 장악력이 강해 활동폭이 넓었던 인물이라는 평가를 받았다. 반면 하 실장은 한국은행에서 일한 경력을 지닌 대학교수 출신으로 차분한 캐릭터다. 21대 대선뿐 아니라 지난 20대 대선 때부터 이재명 캠프에서 경제정책 기획자로 활동하며 경제성장 공약 설계에 역할을 한 로열티 높은 인물로 꼽힌다.요컨대 청와대 1기의 정무형 고위 참모들이 물러나고 ‘일 중심’ 인사들이 그 자리를 채운 것. 대통령과 여당의 지지율이 급락하기 전인 지난 6월, 김민석 현 민주당 대표의 후임이 된 한성숙 국무총리도 유사한 콘셉트다. 네이버에서 최고경영자(CEO)를 지낸 민간 출신으로 현 정부에서 공직에 진출해 초대 중소벤처기업부 장관을 지내다 총리로 발탁된 인물로, 서울대 총학생회장 출신으로 30대 초반에 국회에 등원한 전임자와 완전 대척적 경력의 소유자인 것.한 총리를 지명할 때 이 대통령은 “일만 할 사람으로 정했다”면서 “정말 열심히 하시고, 잘하신다”고 발탁 배경을 밝히기도 했다.●논란 많던 X도, 하던 대로 하겠다는 선언지난 6월에 임명된 성 수석은 지난 11일 X에 ‘대통령의 소통’이라는 글을 올렸다. 그는 “대통령이 지향하는 것은 단순한 ‘SNS 정치’가 아니다”라며 “국민과 대통령 사이의 거리를 좁히는 대화이고, 국정과 국민 사이의 벽을 낮추는 소통”이라고 밝혔다.성 수석은 “대통령이 권위주의나 신비주의의 장막 뒤에 있고, 그의 의중을 누군가 대신 전달하고, 해석하고, 포장하는 시대는 끝났다”면서 “대통령에게 SNS는 국민에게 자신의 생각과 정책 취지를 직접 설명하고, 국민 반응을 확인할 수 있는 소통의 연결고리”라고 강조했다.성 수석의 이 글은 이 대통령의 SNS, 그중에서도 ‘X’ 활동에 대한 논란에 대한 청와대의 공식적 응답으로 해석할 수 있다.이 대통령의 X 활용은 그 내용과 양에서 모두 논쟁적이다. 이 대통령은 지난 8월에는 37건의 글을 올렸고 9월에는 3배 이상 늘어난 116건의 글을 썼다. 지난달 미국·멕시코 순방 중에도 X를 통해 국내 이슈에 대한 견해를 밝혔고. 개천절 연휴 마지막 날인 지난 5일에는 하루에만 11건의 글을 올렸다. 이달에는 11일 오전까지 65건이 올라왔다.다른 이용자의 글 공유, 악성 팔로어 계정 차단 등 ‘계정 관리’활동도 활발하다. 최근엔 늦은 밤부터 새벽까지 이어진 이 대통령의 X 활동 로그 기록이 화제가 되기도 했다. 대통령의 X 활동은 주로 업무시간 이후에 이뤄지는데 대통령의 시간, 관심사, 휴식은 모두 희소재이자 공공재인데 SNS 활용 시간이 너무 과다하다는 우려가 적지 않다.내용 면에서도 그렇다. X를 통한 정책 설명이나 소탈한 소통이 문제 될 것은 없다. 중수청장 후보자 인사에 대한 여권 일각의 공세에 대한 반박 같은 대통령의 다소 직설적 입장 표명도 이해되는 면이 있다. 하지만 납득하기 어려운 것들도 적지 않다.이 대통령이 지난 9월 말에 올린 ‘일일 종합상황 보고’ 문건 캡처본 우측 상단에는 ‘대외비’ 표시가 그대로 나와 논란이 벌어졌다. 이 대통령이 ‘좌아하게’라는 생경한 단어를 사용해 갑론을박이 시작된 것도 X 공간이다. 대통령이 공감하며 공유한 글 작성자의 과거 글에 대한 논란, 비판적 글을 쓴 사람에 대한 직접 반박 등이 모두 화제가 됐다.X에서 시작된 외교적 논쟁도 적지 않다. 초국적 스캠 범죄에 대한 엄단을 강조하면서 캄보디아어로 ‘한국인을 건드리면 패가망신한다’는 취지의 글을 올린 것, 이스라엘군의 가자지구 인권 침해를 우려하며 공유한 영상에 대한 설명이 사실관계에 부합하지 않는 점 등이 논란이 됐었다. 최근 우크라이나에 대한 강력한 비판 역시 X를 통해 이뤄졌는데, 북한군 포로 송환 비공개에 대한 한국과 우크라이나 양국의 ‘합의’ 여부를 두고도 논란이 벌어졌다.이런 까닭에 대통령 X 활동에 대한 야당의 비판, 여당 일각의 우려가 이어졌지만 이 대통령이 홍보수석을 통해 공식적으로 일축한 것. 이제 최소한 여권에서는 대통령 X 활동에 대해 다른 말을 못 하게 됐다.●정말로 ‘일’이 문제인가임 실장을 비롯한 최근 몇 달간의 최고위급 인사나 성 수석의 X 글이 전하는 이 대통령의 메시지는 명징하다. “국정운영 기조나 스타일 변화는 없다. 청와대와 총리실은 정무적 조정이나 전략적 고려보다 일 중심으로 성과 도출에 매진하라”는 것.수개월째 이어지고 있는 정부여당의 지지율 하락 원인에 대해선 여러 해석이 분분하지만 대통령과 정부의 이른바 ‘일잘러’ 이미지 훼손이 큰 몫이라는 진단이 많다. 이 대통령은 그렇기 때문에 자신이 ‘일’만 보고 있고 ‘일을 잘할 사람’을 뽑았다고 밝혔다.하지만 지난 수개월 동안 일이 잘 안 풀리는 것이 말 그대로 ‘일’ 때문인지는 의문이다. 일들의 앞뒤와 파생 효과를 살피는 입체적이고 거시적인 시야 부족, 조정 능력 미비가 근본 원인일 수 있다. 전략과 조정 기능이 훼손되면 단기적이고 미시적인 목표에 몰두하게 되고 컨트롤타워 기능이 마비된다. 지난 6월 이 대통령이 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장을 대동하고 발표한 ‘3대 메가프로젝트’가 대표적인 예다.물론 이는 우리 국토의 산업 편재를 대개편하는 말 그대로 메가프로젝트이기 때문에 아직 성패를 논하긴 이르다. 하지만 그 발표 이후 공교롭게도 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 내리막길이다. 또한 미국은 우리가 국내에는 대규모 신규 투자를 급히 진행하려 하면서 이미 약속한 자국 투자는 여러 이유로 미루고 있다고 거친 압박을 가하기 시작했다. 호남 반도체팹 부지로 예정된 광주군공항 기능 이전은 소지역 이기주의 측면뿐 아니라 한미연합전력 유지의 문제도 포함된다.반도체 산업의 특성인 시크리컬의 문제를 제쳐 놓더라도 미국, 중국, 일본, 대만을 포괄하는 넓은 시야와 전략이 필요하고 경제, 환경, 에너지, 토목, 국방 등 거의 국정 전 분야에 대한 종합적 고려와 조정이 필수적이다. 이를 포괄하고, 전문가들의 견해를 종합하며 이해당사자들의 이견을 조율해 우선순위를 매길 수 있는 힘이 바로 정무적 능력이고 다른 말로 표현하면 정치다.최근 여당의 분란이나 청와대와 대법원의 갈등도 따지고 보면 정무적 능력 부족 탓이다. 청와대와 정부 핵심부의 전략, 조정, 정무적 기능 제고가 시급해 보이지만 인사와 메시지로 나타난 대통령의 생각은 다른 듯싶다.윤태곤 공공전략컨설턴트