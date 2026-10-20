[사설] ETF·국민연금 손실 눈감은 “증시 조치”, 시장이 믿겠는가

이미지 확대 이찬진 금융감독원장이 19일 국회 정무위원회 국정감사에서 잠시 눈을 감고 생각하고 있다. 이 원장은 막대한 투자 손실을 초래한 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)의 상장 일정을 맞추기 위해 심사를 빨리 진행했음을 시인했다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이찬진 금융감독원장이 19일 국회 정무위원회 국정감사에서 잠시 눈을 감고 생각하고 있다. 이 원장은 막대한 투자 손실을 초래한 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)의 상장 일정을 맞추기 위해 심사를 빨리 진행했음을 시인했다.

연합뉴스

2026-10-21 27면

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이찬진 금융감독원장이 그제 국감에서 롤러코스터 증시로 개미 투자자에게 큰 손실을 입힌 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)의 상장 일정을 맞추기 위해 서둘러 심사를 진행했다고 시인했다.이 원장은 단일종목 레버리지 ETF를 거래소 예비심사가 끝나기도 전 금감원이 심사했다는 지적을 인정했다. 그는 “4월 중순 금융위원회에서 발표한 상장 일정을 맞추기 위해 심사를 빨리 한 부분이 있다”고 말했다. 금융위와 금감원이 공동으로 증시 부양을 위해 단일종목 레버리지 ETF를 서둘러 심사해 내놨음을 자인한 것이다.이 원장은 투자자 손실이 커지자 지난 6월 “드러누워서라도 막았어야 했다”고 말했다. 결국 졸속 출시로 피해는 투자자들의 몫이 됐다. 지난 8월까지 개인의 확정손실만 2조 3000억원을 넘었고, 최근 코스피 급락으로 손실은 더 커졌다.의혹의 핵심은 금융당국을 이렇게 서두르게 만든 외압의 주체가 있느냐다. 6월 지방선거를 앞두고 증시 부양을 위해 김용범 전 청와대 정책실장 등 윗선의 역할 여부는 규명되지 않았다. 여당은 이번 국감에서 김 전 실장에 대한 증인 채택을 거부하며 책임 규명에 눈을 감았다. 국민연금도 지방선거 전 자산 배분 목표치를 리밸런싱(재조정)해 국내 주식 비중을 높여 ‘주가 떠받치기’에 동원됐다는 비판을 받는 상황이다. 국민연금이 주식을 제때 팔지 못해 3분기 평가손실만 182조원에 이른다.이재명 대통령은 어제 주식시장 정상화를 위해 “조만간 필요한 조치를 할 것”이라고 했다. 그러면서도 “정부가 증권시장에 개입하기 어렵고 바람직하지도 않다”고 했다. 단일종목 레버리지 ETF도, 국민연금도 정부가 개입했던 것 아닌가.그런데도 누구 하나 책임지는 사람이 없다면 새 대책이 나온들 시장의 신뢰는 기대하기 어렵다. 국민의힘은 관련 의혹들을 규명할 특검을 추진하겠다고 나섰다. 정책 실패 과정을 철저히 조사하고 책임을 엄중히 물어 재발을 막아야 한다.