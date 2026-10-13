[사설] 행정기관들 세종行… 풀어야 할 세부 과제는 지금부터

외교·안보부처, 청와대 소통 저하 우려

공무원 정주 여건 강화해 이탈 없도록

이미지 확대 윤호중(오른쪽 두번째) 행정안전부 장관이 13일 정부서울청사에서 2차 중앙행정기관 이전 계획 발표에 앞서 인사하고 있다. 행안부는 법무부, 외교부 중앙행정기관 등 44곳을 내년부터 2031년까지 세종으로 단계 이전한다고 밝혔다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 윤호중(오른쪽 두번째) 행정안전부 장관이 13일 정부서울청사에서 2차 중앙행정기관 이전 계획 발표에 앞서 인사하고 있다. 행안부는 법무부, 외교부 중앙행정기관 등 44곳을 내년부터 2031년까지 세종으로 단계 이전한다고 밝혔다.

연합뉴스

2026-10-14 27면

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법무부와 외교부, 국방부 등 수도권 중앙행정기관 등 44곳이 내년부터 2031년까지 세종으로 단계적으로 이전한다. 약 1만명의 공무원이 5년간 세종으로 대이동하는 것이다. 수도권 일극체제를 극복해 균형발전을 꾀한다는 취지이지만 업무 효율성과 정주 여건 개선 등 해결해야 할 숙제가 산적했다.행정안전부가 어제 발표한 2차 중앙행정기관 이전 세부 계획에 따르면 별도 청사가 필요하지 않은 법무부와 성평등가족부, 금융위원회 등 27개 기관은 내년 상반기부터 먼저 세종으로 이전한다. 수사와 보안, 관제 등 업무 특성상 독립청사 등이 필요한 외교부, 통일부, 국방부, 중대범죄수사청, 공소청, 경찰청 등 17개 기관은 2031년까지 별도 청사를 신축해 순차적으로 옮긴다. 이전 대상 공무원은 모두 9929명이다.애초 이전 대상으로 거론되지 않았던 국방부 등 외교·안보 부처도 포함됐다. 외교·안보 정책 특성상 청와대와의 조율이 긴요한데 청와대 세종 집무실이 2029년 준공될 예정이니 이에 맞춰 이동한다는 것이다. 그러나 우려되는 대목이 적지 않다. 청와대가 세종 집무실을 두더라도 주요 업무는 서울에서 이뤄질 것인 만큼 긴급한 외교·안보 상황이 발생할 경우 유기적 소통과 기민한 대응이 가능하겠느냐는 지적이 나온다. 또 지난 2일 출범한 중수청·공소청을 비롯해 경찰청, 금융위 등 민원인과의 접촉이 많은 기관이 세종으로 옮기면 민원인들이 불편을 감수해야 하는 문제도 따른다.행안부는 내년 기관 이전에 897억원, 향후 청사 건립에 약 3조 1000억원이 각각 필요할 것으로 추산했다. 막대한 세금이 들어간다는 의미다. 일각에서는 법률 개정, 부지 선정 등에 걸리는 시간을 고려할 때 이재명 정부 임기 내 가능할 것인지 회의적 시각도 나온다. 1차 공공기관 이전에서 겪었던 시행착오를 반면교사 삼아 혈세만 쓰고 흐지부지되지 않도록 정교하고 신속하게 추진해야 한다.정부는 약 1만명의 공무원과 그들의 가족이 세종에 안착할 수 있도록 주거·교통·이주비 등 지원대책을 마련하겠다고 밝혔다. 세종 이전 공무원을 위한 정주 여건이 제대로 갖춰지지 않으면 이전 효과는 반감될 수밖에 없다.예상보다 빠르게 내년 상반기 이전 대상에 포함된 기관 직원들은 주거·교육 문제 등으로 당혹감을 감추지 못하는 분위기다. 이미 2차 세종 이전이 예상됐던 기관의 저연차 공무원들은 이직을 고려한다고 한다. 1차 공공기관 이전 후 공무원 사기뿐 아니라 역량도 저하됐다는 우려가 나온다. 유능한 공무원들의 이탈이 없도록 세밀한 대책이 뒷받침돼야 한다.