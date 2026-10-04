[사설] AI 해킹 서막일 수도… 국가 차원의 방어막 대응해야

고객 돈과 신용정보 몰린 금융권 해킹

오픈뱅킹 연결 시대 AI 범죄 방호망을

이미지 확대 이억원 금융위원장이 4일 정부서울청사에서 열린 금융권 해킹 사고 관련 긴급 점검회의에서 발언하고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 이억원 금융위원장이 4일 정부서울청사에서 열린 금융권 해킹 사고 관련 긴급 점검회의에서 발언하고 있다.

뉴스1

2026-10-05 27면

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신한·KB국민·하나은행 등 대형 시중 은행 3곳과 예가람저축은행에서 고객 개인정보가 유출됐다. 그동안 개인정보 유출은 내부 직원의 일탈이나 외부 업체의 부주의 때문이었다. 이번 유출은 상대적으로 보안 관리가 허술한 대출모집인용 홈페이지, 직원용 모바일 업무 시스템 등 ‘뒷문’을 통한 공격이었다.이억원 금융위원장은 어제 “여러 업권에서 사고가 단기간에 다수 발견되고 있다”며 “인공지능(AI)을 활용한 공격 가능성도 배제할 수 없다”고 밝혔다. 해커의 인터넷 프로토콜(IP) 주소가 일부 중복됐고, 공통으로 반복·자동화된 외부 공격이 확인됐다.사이버 공격에 AI 기술이 결합하면서 해킹 양상은 파괴적으로 변하고 있다. 예전에는 해커가 시스템의 허점을 찾기 위해 직접 수많은 변수를 넣었지만 이제는 AI에 목표만 정해주면 정보 수집, 취약점 탐색, 공격 실행, 결과 분석까지 모든 과정을 스스로 수행한다. AI 악용에 따른 보안 위협의 심각성은 예상됐던 일이기도 하다. 삼성SDS가 국내 정보기술(IT) 및 보안 담당자들에게 올해 기업에 가장 큰 영향을 미칠 사이버 보안 위협을 물었더니 ‘AI 기반 보안 위협’이 압도적인 비중(81.2%)으로 꼽혔다.고객의 돈과 민감한 신용정보가 모여 있는 금융권은 상대적으로 보안 수준이 높은 것으로 평가돼 왔다. 이번 해킹은 보안이 허술한 지점에서 발생했지만 금융사의 잘못된 체계 탓도 있었다. 본인 확인을 거치지 않고 대출신청 내역이나 기업 대표 정보를 조회할 수 있거나, 직원 업무용 모바일 단말기에 대한 접근 통제가 빠졌거나, 권한 없이도 특정 웹서비스에 접근할 수 있었다. 해킹 사고 유형이 공유된 만큼 대응 소홀로 유사 사례가 재발한다면 경영진에게 엄중하게 책임을 물어야 한다.오픈뱅킹으로 은행은 물론 핀테크 기업, 증권, 카드 등 다양한 업권이 연결된 현실이다. 연결 고리가 해킹의 주요 도구가 되지 않도록 금융권의 공동 대응이 절실하다. 뚫린 이후의 대응도 중요하다. 침범 당했더라도 핵심 정보까지 접근하지 못하도록 모든 정보 요청을 매번 확인해야 한다. 각 사용자들에게 업무 수행에 필요한 최소한의 권한만 부여하는 등 내부망에서도 항상 검증하는 ‘제로트러스트’ 원칙이 적용돼야 한다.온라인동영상서비스(OTT)와 전자결제, 미용의료 정보 플랫폼 등에서 개인정보가 잇따라 유출되고 있다. 서로 다른 곳에서 유출된 개인정보들이 결합해 대형 사기로 번질 수 있다는 불안감도 커진다. 개별 회사의 보안 강화는 물론 국가 차원에서 AI 방어막을 구축해야 하는 시점이다.