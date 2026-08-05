[사설] 권한 커진 경찰·중수청, 수사 공백 최소화할 방책 마련을

이미지 확대 10월 2일 검찰 폐지 및 중수청·공소청 출범을 앞두고 유재성(맨 왼쪽) 경찰청장 직무대행이 4일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 전국 지휘부 회의를 주재하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 10월 2일 검찰 폐지 및 중수청·공소청 출범을 앞두고 유재성(맨 왼쪽) 경찰청장 직무대행이 4일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 전국 지휘부 회의를 주재하고 있다.

연합뉴스

2026-08-06 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경찰청이 어제 유재성 직무대행을 팀장으로 하는 ‘형사소송법 후속조치 TF’를 출범시켰다. 수사 인력 880명 추가 재배치도 함께 발표했다. 전날에는 검사의 수사권을 전면 폐지하는 개정 형사소송법이 국무회의를 통과했고, 중대범죄수사청(중수청) 정원이 2874명으로 확정됐다. 10월 2일 시행을 앞두고 후속 조치들이 줄을 잇고 있다.후속 작업은 만만치 않다. 형소법에 연동해 고쳐야 할 법률만 최소 136건이다. 7대 범죄 전건송치 개별법부터 공소심의위 규정까지 내용을 뜯어야 할 것도 수두룩한데, 일정상 9월 정기국회 한 달 만에 다 해야 한다. 중수청은 전국 18개 지검 임용설명회를 어제부터 시작했는데 희망 신청 마감은 20일, 대상자 확정은 9월 말이다. 청사는 민간 건물 임대로 마련하고, 형사사법정보시스템(KICS)은 자체 구축이 안 돼 경찰청 것을 빌려 써야 한다. 시행 즉시 검찰에서 넘어오는 계류 사건과 신건을 동시에 처리해야 할 여건이 갖춰질지 불투명하다.검찰 수사 기능을 넘겨받을 기관들에 대한 국민 신뢰는 구축되지 못하고 있다. 경찰 수사관 1인당 접수 사건이 2020년 108건에서 지난해 134건으로 이미 23% 넘게 늘면서 수사 지연 문제가 심각하지만, 경찰 내부 재배치 말고는 수사인력 증원 여력이 없다. 경찰 수사, 특히 암장 사건에 대한 견제 장치가 없다는 우려도 쉽게 가시지 않는다. 중수청은 검사가 직함과 직급을 내려놓고 4급 수사관으로 전환하도록 설계돼 지원자가 충분할지 미지수다.경찰이 내세우는 포부와 실제 보여 주는 모습 사이에는 적잖은 간극이 있다. 유 직무대행은 전국 지휘부 회의에서 “수사가 지연되거나 공백이 발생해 국민이 억울한 피해를 받는 일이 없도록 하겠다”고 했다. 그러나 유력 정치인과 기업인을 대상으로 세간의 이목이 쏠린 사건들의 처리가 수개월째 감감무소식인 게 진행 중인 경찰 수사의 현실이다. 경찰에 필요한 것은 TF나 구호가 아니라 제대로 수사할 역량과 그걸 증명할 결과다.