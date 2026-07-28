[사설] 통일교 이어 신천지… 여당 앞에서만 멈추는 합수본 수사

이미지 확대 더불어민주당 8·17 전당대회에서 신천지 당원 파문이 이어지는 가운데, 합수본이 4개월 전 관련 진술을 확보하고도 민주당 쪽 수사에 나서지 않은 정황이 28일 확인됐다. 사진은 민주당 최고위원 후보인 이성윤·한민수·최민희 의원이 지난 22일 국회 소통관에서 김민석 당 대표 후보가 제기한 신천지 관련 의혹과 관련해 근거 제시를 요구하는 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 8·17 전당대회에서 신천지 당원 파문이 이어지는 가운데, 합수본이 4개월 전 관련 진술을 확보하고도 민주당 쪽 수사에 나서지 않은 정황이 28일 확인됐다. 사진은 민주당 최고위원 후보인 이성윤·한민수·최민희 의원이 지난 22일 국회 소통관에서 김민석 당 대표 후보가 제기한 신천지 관련 의혹과 관련해 근거 제시를 요구하는 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

2026-07-29 27면

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종교와 정치의 유착을 파헤치겠다며 출범한 검경 합동수사본부의 수사가 여당 앞에서만 멈춰 서는 일이 반복되고 있다. 넉 달 전 합수본은 신천지 시몬지파 청년회장이 “국민의힘뿐 아니라 더불어민주당에도 가입하라”며 당원 가입을 독려했다는 탈퇴 신도의 진술을 확보하고도 민주당 관련 사실관계를 추가로 확인하지 않은 것으로 파악됐다.지난 4월 합수본은 통일교로부터 금품을 수수했다는 의혹을 받은 전재수 부산시장에 대해 공소시효 완성과 증거 불충분을 이유로 불송치 결정을 내렸다. 야당의 반발이 잦아들기도 전에 이번에는 신천지 사건에서 부실 수사 논란을 빚는 것이다.합수본은 신천지 당원 가입 의혹과 관련해 지난 2월 국민의힘 당사를 압수수색했다. 야당 지도부가 거세게 반발했지만 당원 명부를 확보해 신천지 이만희 총회장 등을 정당법 위반 및 업무방해 혐의로 구속 기소했다. 야당 수사는 전광석화로 진행했으면서 여당 수사는 눈감았다면 편파 시비를 피할 수 없다. 최근 뒤늦게 별건으로 입건해 수사에 착수했다지만, 이미 확보한 진술을 넉 달간 뭉갠 까닭이 무엇인지는 설명되지 않는다.통일교·신천지 정교유착 의혹은 원래 특검 대상으로 논의되던 사안이었다. 지난해 김건희 특검이 통일교의 정치권 로비 단서를 포착한 뒤 특검법 협상이 이어졌지만, 신천지 포함 여부를 두고 여야 접점을 찾지 못하자 출범한 것이 합수본이다.합수본의 선별적 부실 수사 의혹은 8·17 전당대회를 앞둔 여당에서 내부 갈등의 불씨가 되기도 했다. 유력 당권주자인 김민석 전 총리는 “신천지 특검이 왜 진행되지 않았느냐”며 정청래 전 대표 지도부를 겨냥했다.통일교와 신천지 등 종교단체의 정·관계 인사에 대한 금품 제공, 특정 정당 가입을 통한 선거 개입 등 정교유착과 관련된 의혹 일체를 규명하는 것이 합수본의 책무다. 편파적이라는 비판이 더는 나오지 않도록 성역 없는 수사를 해야만 한다.