[사설] 원 구성도 않고 특검 연장부터… 뒷전 밀린 경제·민생 법안

이미지 확대 윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률 일부개정법률안(2차 종합특검법 개정안)이 21일 국회 본회의에서 국민의힘 의원들이 표결에 불참한 가운데 통과되고 있다.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률 일부개정법률안(2차 종합특검법 개정안)이 21일 국회 본회의에서 국민의힘 의원들이 표결에 불참한 가운데 통과되고 있다.

홍윤기 기자

2026-07-22 27면

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국회는 어제 더불어민주당 주도로 국민의힘 의원들의 필리버스터(합법적 의사진행 방해 연설)를 종결하고 2차 종합특검법 개정안을 통과시켰다. 개정안은 수사기간을 30일 추가 연장하고 특검 파견 공무원도 기존 130명에서 150명으로 늘리는 내용이다. 야당은 “1차 3대(내란·김건희·채해병) 특검 510일에 2차 특검 연장까지 180일을 합치면 690일에 이를 만큼 특검을 남발하고 있다”고 맞섰다. 정치보복이자 야당탄압용 공안정국 연장 의도라는 반발이다.특검을 통해 12·3 비상 계엄과 관련해 미진한 부분을 철저히 수사해야 한다는 주장에도 일리가 없지는 않다. 그렇지만 2차 특검은 영장기각률 60%를 웃도는 부실수사로 혈세낭비와 정치특검이라는 비판을 받아 왔다. 그런 특검을 연장하는 법안을 여당이 일방적으로 밀어붙여야 했는지는 납득하기 어렵다. 22대 국회 후반기가 시작(5월 30일)된 지 52일이나 지났지만, 18개 상임위 중 11개를 제외한 7곳은 위원장조차 선출하지 못한 상황이다.이날 오전 여야는 특검 추천권을 놓고 이견을 보여 온 선관위 특검법에 합의했다. 모처럼 국회 정상화의 계기가 마련됐다는 점에서 다행스럽다. 하지만 2차 특검법 개정안 강행으로 여차하면 여야 갈등의 소용돌이로 다시 빠질 수 있다.지금 국회에는 민생·경제와 국민의 기본권에 중대한 영향을 미치는 주요 법안들이 산적해 있다. 반도체 등 첨단산업 지원 법안, 금융소비자보호법안, 보완수사권 폐지를 골자로 하는 형사소송법 개정안 등은 오늘 당장 매듭지어도 만시지탄이다.그런데도 8·17 전당대회를 앞둔 집권당은 당권싸움에만 골몰하고 있다. 제1야당의 모양새는 또 어떤가. 당대표라는 사람이 쏟아지는 사퇴 요구를 피해 부정선거 음모론이 무성한 장외집회를 도피처 삼아 떠도는 한심한 모습이다. 강성 지지층만 좇는 한가한 여야 지도부를 보고 있자면 폭염 속에 울화가 치민다는 국민이 많다.