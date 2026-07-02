[사설] 李·文 손 맞잡아도 내분은 계속, 지켜보기 민망한 집권당

이미지 확대 이재명 대통령이 1일 오찬을 위해 청와대를 방문한 문재인 전 대통령과 인사하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 1일 오찬을 위해 청와대를 방문한 문재인 전 대통령과 인사하고 있다. 연합뉴스

2026-07-02 27면

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이재명 대통령이 어제 문재인 전 대통령을 청와대로 초청해 오찬을 함께했다. 현 정부 출범 후 첫 별도 회동으로, 다음달 더불어민주당 대표 선거를 앞두고 당내 계파 갈등이 격화되는 시점이어서 주목을 끌었다.이번에 뽑히는 당대표는 차기 총선 공천권을 쥘 뿐 아니라 차기 대선에도 유리하다는 점에서 선거전은 과열되고 있다. 친명(친이재명) 쪽에서 정청래 전 대표 쪽을 싸잡아 ‘문·조·털·래·유’라는 멸칭으로 힐난하자 유시민 전 노무현재단 이사장은 ‘증축·재건축론’으로 이 대통령과 ‘뉴이재명’ 인사들을 비판하는 등 위험수위를 넘고 있다.국정을 책임진 여당은 당권 경쟁을 하더라도 민생이 훼손되지 않도록 금도를 지켜야 한다. 그런데 지금 이전투구 내분을 보면 집권당의 본분을 팽개치고 있다. 어제도 당권 경쟁자들끼리 설전을 이어 갔다. 김민석 전 총리가 “당대표 두 번 할 필요 있나”라고 포문을 열자 정 전 대표는 “총리하다 당대표 할 필요 있나”라고 맞받아쳤다. 이러니 집권당을 국민이 걱정하고 있다.어제 공개 발언에서 이 대통령은 “내부 단합과 외연 확장이라는 두 가지를 조화롭게 추진해야 한다”며 외연 확장에 방점을 찍었다. 반면 문 전 대통령은 “국민 통합으로 나아가려면 민주당의 단합이 출발점”이라며 당내 단합을 우선시하는 듯 미묘한 차이를 보였다. 하지만 회동 후 청와대는 “민주 진영의 단합과 외연 확장은 동시에 추구해야 하는 가치로, 멸칭이나 근거 없는 비방이 민생회복이나 국가 발전에 도움이 되지 않는다는 데 뜻을 함께했다”고 정리했다. 이 공감대가 행동으로 이어질 수 있도록 민주당은 노력해야 한다.아울러 민주당 출신 전현직 대통령의 만남을 책임 있는 여당으로서의 본분을 되새기는 계기로 삼아야 할 것이다. 서로에게 상처를 안긴 전당대회가 회복하기 힘든 후유증을 남긴 전례들을 민주당은 새겨 보길 바란다.