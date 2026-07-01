[사설] 손 맞잡은 李·文… 여당은 분열 접고 민생 매진해야

이미지 확대 이재명 대통령이 1일 오찬을 위해 청와대를 방문한 문재인 전 대통령과 인사하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 1일 오찬을 위해 청와대를 방문한 문재인 전 대통령과 인사하고 있다. 연합뉴스

2026-07-02 27면

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이재명 대통령이 어제 문재인 전 대통령을 청와대로 초청해 오찬을 함께했다. 현 정부 출범 후 첫 별도 회동으로, 다음달 더불어민주당 대표 선거를 앞두고 당내 계파 갈등이 격화되는 시점이어서 주목을 끌었다.이번에 뽑히는 당대표는 차기 총선 공천권을 쥘 뿐 아니라 차기 대선에도 유리하다는 점에서 선거전은 과열되고 있다. 친명(친이재명) 쪽에서 정청래 전 대표 쪽을 싸잡아 ‘문·조·털·래·유’라는 멸칭으로 힐난하자 유시민 전 노무현재단 이사장은 ‘증축·재건축론’으로 이 대통령과 ‘뉴이재명’ 인사들을 비판하는 등 위험수위를 넘고 있다.국정을 책임진 여당은 당권 경쟁을 하더라도 민생이 훼손되지 않도록 금도를 지켜야 한다. 그런데 지금 내분 양상을 보면 집권당의 본분을 아예 망실했다고밖에 볼 수 없다. 일단 이기고 보자는 식으로 수단과 방법을 가리지 않는 이전투구를 불사한다. 국민이 걱정할 정도다.어제 공개 발언에서 이 대통령은 “내부 단합과 외연 확장이라는 두 가지를 조화롭게 추진해야 한다”며 외연 확장에 방점을 찍었다. 반면 문 전 대통령은 “국민 통합으로 나아가려면 민주당의 단합이 출발점”이라며 당내 단합을 우선시하는 듯 미묘한 차이를 보였다. 하지만 회동 후 홍익표 청와대 정무수석은 “민주 진영의 단합과 외연 확장은 동시에 추구해야 하는 가치라고 강조하면서 멸칭 또는 근거 없는 비방이 민생회복이나 국가 발전에 도움이 되지 않는다는 데 뜻을 함께했다”고 언론에 밝혔다. 민생을 저해할 정도로 다퉈서는 안 된다는 데 공감한 것만으로도 성과다. 민주당은 이런 공감대가 행동으로 이어지도록 노력해야 한다.아울러 민주당 출신 전현직 대통령의 만남을 책임 있는 여당으로서의 본분을 되새기는 계기로 삼아야 한다. 서로에게 상처를 안긴 전당대회가 회복하기 힘든 후유증을 남긴 전례들을 민주당은 새겨 보길 바란다.