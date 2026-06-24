[사설] 반도체 광주·전남 클러스터… 인재·부품 생태계 확보돼야

용인 공장 이전 오해 불식시키고

인프라, 생태계 갖춰야 성공 가능

이미지 확대 김용범 청와대 정책실장이 24일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 초청 토론회에서 모두발언을 하고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 김용범 청와대 정책실장이 24일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 초청 토론회에서 모두발언을 하고 있다.

뉴스1

2026-06-25 27면

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삼성전자와 SK하이닉스가 광주·전남에 대규모 반도체 클러스터를 조성하는 계획이 가시화되고 있다. 최태원 SK회장은 오는 30일 광주를 방문해 패키징 등 후공정뿐만 아니라 회로를 그리는 핵심 공정인 전공정 팹(생산 시설)까지 포함된 종합반도체 클러스터를 광주·전남에 조성하는 계획을 발표할 예정이다. 삼성전자도 광주에 팹 신설을 검토하고 있다. 양사의 투자액만도 200조원 이상이 될 것이라는 전망이 나온다. 최 회장이 지난 19일 이재명 대통령과 면담한 데 이어 이재용 삼성전자 회장도 오늘 이 대통령을 면담할 예정이다.광주·전남 반도체 클러스터 조성은 폭발적으로 늘어나는 인공지능(AI) 반도체 수요와 수도권 인프라의 한계 등을 고려할 때 기업 입장에서도 필요성이 있을 것이다. 용인, 평택 등 기존 수도권 반도체 클러스터는 전력 송배전망과 공업용수 확보에서 물리적 한계에 봉착하기도 했다. 여기에 지역소멸 위기를 타개하려는 정치권 및 지방자치단체의 균형발전 요구와 기업에 대한 설득 노력이 결실을 본 측면도 있다.일각에서는 산업경쟁력을 고려하지 않은 채 수도권의 반도체 공장 일부를 호남으로 옮기는 것 아니냐는 의구심도 제기된다. 이에 김용범 청와대 정책실장은 어제 “용인에 짓기로 한 것을 지방으로 이전하는 게 절대 아니다. 새로운 클러스터를 만드는 것”이라고 못박았다. 불필요한 오해를 없애려면 360조원을 투입해 반도체 공장 6개를 짓는 프로젝트가 3년 넘도록 주민토지보상과 환경영향평가 등에 막혀 지지부진한 용인산단의 삼성반도체 공장 문제부터 당국은 조속히 해결해야 할 것이다.광주·전남의 반도체 클러스터가 성공적으로 조성되기 위해서는 전력, 부품, 장비, 인재 등 모든 조건이 함께 갖춰져야 한다. 특히 전공정은 화학물질 등을 공급하는 소부장 기업이 동반 이동해야 한다. 복잡한 장비를 다룰 수 있는 엔지니어 인력도 필요하다. 인재 유치와 부품 생태계 확보 등의 여건을 제대로 뒷받침해 주지 못한다면 특정 지역에 고용·세수 등 혜택을 주려고 기업의 팔을 비틀었다는 비판이 나올 수 있다.광주·전남 반도체 클러스터는 충청권의 AI 데이터센터, 경상권의 우주항공 시설 등 향후 대규모 지방 투자의 성공 여부를 가늠하는 시금석이 될 수 있다. 오는 29일 대통령실에서는 대기업 전문 경영인들과의 지방투자 간담회가 열린다. 이를 시작으로 대규모 지방 투자에서 예상되는 걸림돌들을 제거하는 작업에 박차를 가해야 한다. 전력·용수 인프라 확충, 세제 혜택, 지방 인재 확보 등이 발등에 떨어진 과제다.