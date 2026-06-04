[사설] 장동혁 대표, 보수 재건 걸림돌 되지 말고 물러나라

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장동혁 국민의힘 대표가 3일 서울 송파구 등 일부 지역에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 경기 과천시 중앙선거관리위원회를 항의 방문해 노태악 위원장과 면담을 마친 뒤 발언하고 있다. 이지훈 기자
국민의힘은 6·3지방선거에서 16개 시도지사 가운데 12곳을 차지했던 4년 전과 달리 4곳을 수성하는 데 그쳤다. 민심의 바로미터인 충청권 전역과 심지어 텃밭 부산마저도 잃었다. 야당이 혹독하게 심판을 당한 선거였다고 해도 과언이 아니다. 가장 큰 책임은 누구도 아닌 장동혁 대표에게 있다.
장 대표는 계엄·탄핵으로 파국을 부른 윤석열 전 대통령과 절연해야 한다는 당 안팎의 요구에 귀을 막았다. ‘윤 어게인’ 인사들을 중용하고 강성 지지층과 당권 유지에만 집착하는 모습으로 일관했다. 오죽했으면 오세훈 서울시장을 비롯해 당의 쇄신을 요구하는 접전지역 후보들이 득표에 방해가 된다고 장 대표의 지원연설까지 비토했다. 선거를 앞두고 장 대표의 지역방문이 고향(보령)을 낀 충청권에 집중됐던 것도 그래서였다.
그런 충청권 4개 시도지사 선거에서도 국민의힘은 전패했다. 장 대표가 분열세력이라며 쫓아낸 한동훈 전 대표는 부산 북구갑에서 무소속 출마해 당선됐다. 국민의힘 후보는 3위로 물러앉았다. 국민의힘의 환골탈태와 보수 재건을 열망하는 민심이 장 대표 앞에 레드카드를 던진 것이다.
친한(친 한동훈)계 의원들은 공개적으로 장 대표 사퇴를 요구하고 있다. 장 대표는 어제 의원총회에도 나타나지 않은 채 SNS를 통해 “모든 상황이 어려웠던 선거였지만 희망의 불씨를 지켜냈다”고 했다. “제게 주어진 막중한 책임을 외면하지 않고 당원들과 함께 우리가 나아갈 새 길을 찾겠다”고도 했다. 최대 격전지였던 서울시장 자리를 수성하고, 재보궐 선거에서 예상보다 약진한 것을 자찬이라도 하는 듯하다. 빼앗길 수 없는 텃밭을 빼앗기고도 끝까지 무책임한 졸장의 행태를 보인다.
서울시의회, 6·3 지방선거 서울시의원 당선인 현황
이번 6·3 지방선거 결과 제12대 서울시의회 의원 당선인 총 118명(지역구 103명, 비례대표 15명)이 최종 확정됐다. 정당별로는 더불어민주당이 81명(지역구 73명, 비례대표 8명)을 배출하며 과반을 확보한 가운데, 국민의힘은 37명(지역구 30명, 비례대표 7명)의 당선인을 냈으며 성별로는 남성 75명, 여성 43명으로 각각 집계됐다. 또한 서울시의회는 향후 지역 사회 발전과 시민 복지 증진을 위한 본격적인 의정 활동에 돌입할 예정이다. 연령대는 30대 22명, 40대 32명, 50대 33명, 60대 29명, 70대 2명이다. 최연소 당선인은 이인애(1995년 6월생, 더불어민주당, 비례대표), 이광희(1995년 12월생, 더불어민주당, 양천3) 당선인이며 최고령 당선인은 김기덕(1954년 12월생, 더불어민주당, 마포4), 양평호(1954년 7월생, 더불어민주당, 강동4) 당선인이다. 직업은 현직 서울시의원 27명, 정당인(구의원 포함) 57명, 전문직 15명, 사업가 7명, 교육인 3명, 기타 9명이다. 당선인 중 이번 제12대 당선을 포함해 5선 의원 1명, 4선 의원 1명, 3선 의원 12명, 재선의원 30명, 초선의원 74명이다. ※ 선
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당대표가 감당하기 힘든 짐이 되고 있다. 천신만고 끝에 생환한 당선자들 성적표에 숟가락이나 얹을 때가 아니다. 국민의힘이 여당의 독주를 견제할 수 있는 건강한 야당으로 환골탈태할 수 있도록 해야 한다. 장 대표는 그 자리에서 물러나야 한다.
2026-06-05 27면
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