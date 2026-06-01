[사설] 똑같은 사고 세번째… 국가 중심 산업체의 구멍난 안전

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이미지 확대 1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 나 정문 앞이 통제 중인 가운데, 구급차 한 대가 정문 안으로 진입하고 있다. 대전 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 나 정문 앞이 통제 중인 가운데, 구급차 한 대가 정문 안으로 진입하고 있다. 대전 연합뉴스

2026-06-02 27면

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어제 대한민국 기반 산업 현장에서 대형 사고가 잇따라 터졌다. 청주 SK하이닉스 공장에서 불이 나 유독가스가 누출되면서 3600명이 대피했고, 30분도 채 지나지 않은 시각에 대전 한화에어로스페이스 공장에서 폭발이 이어졌다. 사상자가 7명이나 되는 참사였다. 최고 수준의 시설과 인력을 갖춘 대기업 공장 두 곳이 같은 날 잇따라 안전 관리의 허점을 적나라하게 드러낸 것이다.다수의 사상자를 낸 한화에어로스페이스의 사고는 참담하다. 화약 세척 작업 중 원인 미상의 폭발이 발생한 것으로 추정되는데, 544㎡ 규모의 작업장 한 동이 전소했다. 시신 훼손이 심해 사망자 신원 확인에 어려움을 겪고, 근처 주민들까지 진동을 느꼈을 만큼 충격이 컸다.이 공장에서 비슷한 사고가 난 것은 이번이 세 번째다. 2018년 폭발로 5명, 2019년에도 폭발로 3명이 숨졌다. 사고가 날 때마다 재발 방지를 약속했지만 결국 또 빈말이 됐다.한화에어로스페이스는 K9 자주포와 천무 다연장로켓을 만드는 방산업체다. 3년 연속 사상 최대 실적을 경신하고 있는 국가 중심 산업체인 것이다. 이 정도 규모의 자본과 기술, 인력을 갖춘 업체에서 같은 유형의 사고가 세 번씩이나 반복된 것은 뭔가 잘못돼도 크게 잘못됐다는 얘기다.어제 사고가 난 두 곳은 공교롭게도 역대급 호황을 누리고 있는 반도체와 방산의 핵심 사업장이다. 성과급 협상이 한창 진행되는 곳이기도 하다. 호황일수록 생산물량이 늘어난 부담으로 현장 안전에는 더 큰 구멍이 생길 수 있다. 정확한 사고 원인은 따져봐야 하겠으나 외형이 커진 만큼 안전 의식이 함께 따라가지 못했다는 사실은 분명해 보인다.사고 원인 규명과 함께 재발 방지 대책도 마련돼야 한다. 한화그룹은 “사고 원인을 철저히 규명해 참담한 사고가 재발하지 않도록 하겠다”며 고개를 숙였다. 이 약속이 지켜져야 한다. 실적이 역대급이라면, 안전도 역대급이어야 한다.