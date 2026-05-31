[사설] 반도체 착시 속 실질소득 제자리… 갈수록 커지는 양극화

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이미지 확대 반도체 호황 속 대기업 고액 성과급과 저소득층 역대 최대 적자가 공존하며 양극화 우려가 깊어지고 있다. 국가데이터처는 31일 1분기 가계동향조사 결과 하위 20% 가구와 상위 20% 가구 간 여윳돈 격차가 388만 4000원으로 벌어져 2002년 이후 가장 큰 폭의 양극화를 보였다고 밝혔다. 사진은 최근 억대 성과급을 포함한 임단협 잠정합의안 투표를 진행한 삼성전자 본사.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 반도체 호황 속 대기업 고액 성과급과 저소득층 역대 최대 적자가 공존하며 양극화 우려가 깊어지고 있다. 국가데이터처는 31일 1분기 가계동향조사 결과 하위 20% 가구와 상위 20% 가구 간 여윳돈 격차가 388만 4000원으로 벌어져 2002년 이후 가장 큰 폭의 양극화를 보였다고 밝혔다. 사진은 최근 억대 성과급을 포함한 임단협 잠정합의안 투표를 진행한 삼성전자 본사.

뉴스1

2026-06-01 27면

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반도체 수출 호조에 힘입어 1분기 실질 경제성장률(GDP) 이 3.6%를 기록했다. 관세청이 집계한 지난달 1~20일 반도체 수출은 전년 동기 대비 202.1% 늘었다. 그러나 훈풍은 가계까지 닿지 못하고 있다. 어제 국가데이터처에 따르면 1분기 가계 실질소득 증가율은 0.4%에 그쳤고, 계층 격차는 더 벌어졌다. 1분기 소득 하위 20%의 살림은 -43만 8000원으로 통계 작성 이래 최대 적자를 기록했고, 상위 20%는 344만 5000원 흑자를 누렸다.이 격차가 일시적이지 않을 것이라는 신호가 곳곳에서 감지된다. 국회예산정책처도 최근 보고서에서 반도체와 그 외 제조업 간 ‘K자형 양극화’를 진단했다. 석유화학, 철강 등 비반도체 제조업은 고환율과 금리 상승, 수요 부진으로 회복세가 제한적이라는 분석이다. 지난달 취업자 증가폭도 7만 4000명으로 16개월 만에 최소였다. 특히 15~29세 청년 고용률은 43.7%로 24개월 연속 하락세다. 같은 달 60세 이상 취업자는 18만 9000명 늘었지만 20대는 19만 5000명 줄었다. 도소매업, 숙박음식업 등 내수 업종의 고용 부진이 피부로 느껴진다.참고 견디면 나아지리라는 기대도 난망해진다. 반도체 대기업을 중심으로 수억원 성과급과 저리 주택대출 등 고액 보상이 잇따르면서 최저임금 수준의 중소기업·비정규직·플랫폼 노동자와의 간극은 도드라지고 있다.이런 조바심 때문이었는지 민주노총은 내년도 최저임금을 1만 3070원으로 올해 시급 대비 26.6% 인상해 제안하기로 결정했다. 경영계는 경영계대로 다급하다. 경총은 어제 영업이익 등 경영성과 배분은 판례상 임금이 아니며 단체교섭 대상이 될 수 없다는 내용의 특별권고를 회원사에 배포했다.일부 대기업의 보상만 앞서간다면 양극화는 심화된다. 그렇다고 전반적 임금을 끌어올리면 경제 실핏줄 같은 영세 기업들이 버티지 못한다. 급할수록 멀리 봐야 한다. 고통스럽더라도 기업 경쟁력을 키우는 구조조정에 역량을 먼저 모을 때다.