[사설] 치솟는 연체율… 은행 건전성 ‘뇌관’ 선제적 관리를

이미지 확대 5대(KB·신한·하나·우리·NH농협) 은행의 1분기 말 연체율이 지난해 4분기 말(0.34%)보다 0.06%포인트 오른 0.4%로 집계됐다. 사진은 28일 서울 시내의 한 대출 창구 모습.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 5대(KB·신한·하나·우리·NH농협) 은행의 1분기 말 연체율이 지난해 4분기 말(0.34%)보다 0.06%포인트 오른 0.4%로 집계됐다. 사진은 28일 서울 시내의 한 대출 창구 모습.

연합뉴스

2026-04-29 27면

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중동전쟁 여파로 시장 금리는 오르는데 부실 채권이 빠르게 쌓이고 있다. 5대(KB·신한·하나·우리·NH농협) 시중은행의 1분기 말 연체율은 0.4%(단순 평균)로 지난해 4분기 말(0.34%)보다 0.06% 포인트 올랐다. 가계 대출보다 기업 대출의 연체율이 급격히 올라서다.가계 대출도 안심할 수 없는 상황이다. 한국은행 경제통계시스템에 따르면 지난 2월 주택담보대출 연체율은 0.31%로 지난해 5월(0.32%) 이후 가장 높다. 주담대는 담보가 확실하고 상환 기간이 상대적으로 길어 안전한 대출로 여겨진다. 지금과 같은 중저금리 상황에서 연체율이 0.3%를 넘어가면 위험신호로 봐야 한다.연체율은 경기의 후행지표다. 코스피가 사상 최고치를 새로 쓰고 있지만 연체율 상승은 경기 침체가 진행되고 있다는 의미다. 전망도 밝지 않다. 중소벤처기업연구원이 어제 내놓은 중소기업 동향에 따르면 4월 소상공인 전망 경기동향지수(4.2포인트)와 전통시장 전망 경기동향지수(4.3포인트)가 전년 동월보다 모두 떨어졌다. 유가 상승과 생산자 물가 오름세가 지속되면서 경영 여건이 어려워질 것이라는 우려가 커지고 있다.주담대 금리 상승도 가파르다. 한국은행의 ‘3월 금융기관 가중평균 금리’를 보면 주담대 금리는 지난해 10월부터 6개월 연속 올라 4.34%다. 2023년 11월(4.48%) 이후 2년 4개월 만의 최고치다. 1년 전인 지난해 3월과 비교하면 0.11% 포인트 높다. 주담대 잔액이 1171조원(지난해 말 기준)이나 되는데 대출자의 상환 부담은 더 커졌다는 뜻이다.정부와 금융권이 모니터링을 강화하고 건전성 확보에 적극 나서야 한다. 일시적 자금난을 겪는 기업에는 정교한 지원책을 마련하되 회생 가능성이 낮은 기업은 과감히 구조조정해 제한된 재원의 활용도를 높이는 방안이 필요하다. 다중 채무의 늪에 빠진 서민들을 위한 채무 조정과 함께 고용·복지 등과 연계된 종합 대책도 다듬어야 한다.