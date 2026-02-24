[사설] ‘사법 3법’에 대미투자법까지 불똥… 난장 국회

여당 입법 독주에 필리버스터 남발

24일 국회 본회의에서 국민의힘 윤한홍 의원이 3차 상법 개정안에 대해 필리버스터를 하고 있다.

2026-02-25

어제 열린 국회 본회의에서 더불어민주당이 쟁점 법안을 일방 처리하려 하자 국민의힘이 필리버스터(무제한 토론)로 맞서면서 국회가 파행했다. 국민의힘은 강선우 국회의원 체포동의안 표결에만 참여했고, 이후 3차 상법 개정안에 대해 필리버스터를 시작했다. 국민의힘은 이어 사법 3법(법왜곡죄·재판소원제·대법관 증원)과 광주·전남 및 대구·경북 행정통합특별법 등에 대해서도 필리버스터를 예고했다. 2월 임시국회가 끝나는 새달 3일까지 최장 7박 8일간 필리버스터 정국이 이어지게 됐다. ‘1개 법안당 24시간 필리버스터’와 ‘법안 강행 처리’가 반복되는 것이다.이런 파행은 거대 여당인 민주당이 위헌 논란과 함께 국가의 근간을 뒤흔드는 사법 3법 등을 야당과 합의 없이 일방 처리하면서 불씨가 당겨졌다. 여기에 여야가 각각 내부적으로 계파 갈등에 정신이 팔려 협상력을 발휘하지 못한 탓도 크다.협의 정치는 간데없고 필리버스터가 ‘뉴노멀’이 되다시피 하고 있다. 필리버스터는 여야 간 타협이 끝내 불가능할 때 소수당이 쓰는 최후의 비정상적 수단이다. 과거 국회에서는 쉽게 볼 수도 없었다. 19대 국회는 단 1회뿐이었고 20대 국회는 2회, 21대 국회는 5회였다. 그런데 이번 22대 국회는 임기 절반도 안 된 올해 2월 초 기준 무려 21회나 필리버스터를 했다.국회법은 전체 의석의 5분의3(180석) 이상 동의하면 필리버스터 시작 24시간 뒤 강제 종결할 수 있게 규정하고 있다. 24시간이 지나면 필리버스터가 강제 종료된다는 계산에 여야 모두 필리버스터를 무책임하게 동원하고 이에 무감각하게 대응한다.혈세로 세비를 따박따박 받으면서 무슨 염치로 이런 난장 국회를 여는 것인지 기가 찰 노릇이다. 미국 연방대법원이 도널드 트럼프 정부의 상호관세를 무효화한 가운데 대미투자특별법 처리는 한시가 다급한 상황이다. 민주당의 일방적 사법개혁 법안을 저지하기로 방침을 정한 국민의힘은 대미투자특위 진행마저도 쟁점 법안 문제와 연계하려 했다. 국익이 걸린 문제부터 해결하려면 정쟁 불씨를 먼저 걷어내도 될까 말까 한데 급할 것 없는 사법개혁법을 굳이 일방 처리하면서 동티를 낸 여당의 태도가 무엇보다 납득하기 어렵다. 그렇다고 대미투자법을 발목 잡는 야당도 정상적인 대응이라고는 볼 수 없다.이래 놓고 민주당은 미 행정부의 관세 압박에 대응하려면 내달 9일까지는 대미투자법이 처리돼야 한다며 다급해 한다. 여당도 야당도 협의의 정치를 할 생각이 애초에 없다. 이렇게 무능하고 염치없는 국회는 전무후무할 것이다.