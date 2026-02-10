[사설] 내년 의대 490명 증원, 의협은 또 반대부터 할 텐가

이미지 확대 정은경 보건복지부 장관과 김택우 대한의사협회 회장이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 각각 보건의료정책심의위원회 회의장으로 향하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정은경 보건복지부 장관과 김택우 대한의사협회 회장이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 각각 보건의료정책심의위원회 회의장으로 향하고 있다. 연합뉴스

정부가 어제 2027~2031학년도 의대 정원을 발표했다. 연평균 668명을 증원하되 첫해는 목표치의 80% 수준인 490명에서 시작해 단계적으로 늘린다는 내용이다. 대한의사협회는 줄곧 반대 입장을 분명히 해 왔다. 구체적인 정부안을 보기도 전에 결론부터 내려 놓은 셈이다.이번 증원안은 이전과는 다르다. 정부는 의료인력수급추계위원회를 거쳐 12개 모델을 검토했고, 교육 현장 부담을 고려해 증원 규모를 조정했다. 윤석열 정부가 매년 2000명 증원을 일방적으로 밀어붙인 것과는 결이 다른 접근 방식이다. 내용을 살펴본 뒤 논의할 여지가 얼마든지 있는 것이다.추계에 한계가 있다는 의협의 주장은 일리가 없지 않다. 인공지능(AI)이 미래의 의료 환경을 어떻게 바꿀지 모르는 상황에서 여러 단계 수련을 거쳐 10년 뒤 배출될 의사의 수요를 정확히 예측하기란 불가능하다. 하지만 그것이 무조건 반대의 근거가 될 수는 없다. 10년 뒤 의사가 남아돌 것이라는 의협의 주장은 더 막연하게 들린다.이번 정부안은 지난 국회 본회의를 통과한 지역의사법을 근거로 했다. 지역에서 복무할 의사 인력을 확충하기 위한 법제로, 지역의사 전형을 통해 선발된 의대 신입생에게 정부가 학비 등을 지원하는 대신 의사 면허를 취득한 뒤 정해진 지역에서 10년간 의무 복무하도록 한 게 핵심 내용이다. 내년도 의대 증원분을 이 전형으로만 뽑겠다는 것이다.국민과 환자들을 불안과 고통 속에 몰아넣었던 의료 대란이 반복되는 일은 없어야 한다. 조건반사적 반대부터 외칠 문제가 아니다. 필수의료 수가 현실화, 의료사고 형사처벌 부담 완화, 전공의 수련 환경 개선 등 실질적 논의에 지혜를 모아야 한다. 의협이 증원 반대에만 몰두하는 사이 필수의료 붕괴는 가속화됐고 결국 의료계 전체의 신뢰만 떨어졌다. 증원에 따른 교육 환경을 어떻게 하면 내실 있게 뒷받침할 수 있을지 등을 놓고 책임 있는 자세로 논의 테이블에 앉기를 바란다.