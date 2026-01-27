[사설] 보통 사람은 엄두 못 낼 ‘보석 중 전국 북콘서트’

이미지 확대 김용 전 민주연구원 부원장 닫기 이미지 확대 보기 김용 전 민주연구원 부원장

2026-01-27 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령의 ‘성남·경기 라인’ 핵심으로 분류되는 김용 전 민주연구원 부원장이 보석 기간 중 전국 북콘서트를 연다고 한다. 김 전 부원장은 정진상 전 더불어민주당 정무조정실장과 함께 이 대통령에게서 “제 분신 같은 사람”이라는 말을 들었다. 그는 2021년 유동규 전 성남도시개발공사 사장 직무대리로부터 대선자금 명목으로 불법 정치자금 6억원 등을 받은 혐의로 지난해 2월 2심에서 징역 5년을 선고받고 복역하다 8월 보석으로 석방됐다.그가 발간을 앞둔 책의 제목을 ‘대통령의 쓸모’로 한 것이나 다음달 12일 첫 북콘서트 장소를 국회 의원회관으로 정한 것부터 예사롭지 않다. 실제 김 전 부원장 측은 행사 소개 글에 “(김 전 부원장은) 정치 검찰의 조작, 최대의 피해자. 550일 구금, 3차례의 구속에도 굴하지 않고 이재명을 지켜낸 우리의 동지”라고 썼다. 자신을 억울한 피해자로 규정하면서 현 정권 탄생의 일등공신이라는 점을 암시한 것이다. 특히 이날 북콘서트 2부는 민주당 서울시장 예비 후보들을 대거 초청해 진행할 예정이라고 한다. 자신의 구명을 위해 여당 유력 정치인들을 줄 세우고 이 대통령을 향해서도 무언의 메시지를 던지고 있는 듯하다.보석 중에는 자숙하면서 외부 활동, 특히 정치 활동을 자제하는 것이 상식이다. 그렇지 않으면 보석이 취소될 수 있다. 전국 북콘서트는 보통 사람이라면 엄두를 내지 못할 일이다. 법을 만만히 여긴다는 말이 나오는 까닭이다. 이 대통령의 최측근이라면 처신에 백번 더 신중해야 하는 것이 도리 아닌가. 이러면 누구도 아닌 이 대통령에게 부담이다.통일교 측에서 청탁 금품을 받은 의혹으로 해양수산부 장관직을 내려놓은 전재수 민주당 의원도 부산시장 출마 준비에 들어갔다. 자신의 사진을 담아 해수부 부산 이전을 환영하는 내용의 현수막 100여개를 부산 전역에 내걸었다. 경찰 수사가 지지부진하지만 엄연히 피의자인데 이래도 되는 것인지 상식의 잣대로는 납득하기 어렵다.