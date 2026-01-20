[사설] 野 대표는 단식 접고, 與는 신천지 포함 ‘쌍특검’ 합의를

이미지 확대 송언석 국민의힘 원내대표가 20일 오전 서울 중로구 청와대 분수대 앞에서 열린 통일교 게이트 및 더불어민주당 공천뇌물 특검 촉구 규탄대회에서 규탄사를 하고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 송언석 국민의힘 원내대표가 20일 오전 서울 중로구 청와대 분수대 앞에서 열린 통일교 게이트 및 더불어민주당 공천뇌물 특검 촉구 규탄대회에서 규탄사를 하고 있다. 뉴스1

2026-01-21 27면

국민의힘이 어제 청와대 앞에서 더불어민주당의 잇따른 공천헌금 사건과 통일교 자금 수수 의혹 특검을 촉구하는 규탄대회를 열었다. 장동혁 대표도 ‘쌍특검’을 요구하며 국회 로텐더홀에서 엿새째 단식을 이어 갔다. 이에 민주당 정청래 대표는 “단식을 할 때가 아니라 석고대죄를 할 때”라고 맞받았다. 쌍특검에 공감하는 여론은 적지 않다. 그럼에도 야당이 이를 관철시키지 못하는 데는 내부 요인이 더 크게 작용하는 것 아닌지 돌아봐야 한다.장 대표가 쌍특검을 요구하며 단식에 들어간 시점은 당 윤리위원회가 가족들의 당 게시판 비방글 게시 의혹을 받아 온 한동훈 전 대표를 심야에 제명 의결한 바로 다음날이다. 단식투쟁이 쌍특검 관철을 명분 삼았지만 한 전 대표 기습 축출에 대한 비판론을 잠재우기 위한 셈법이 아닌지 의심받기에 충분했다. 당 지도부는 어제 “당비 납부 당원이 100만명을 넘은 것은 당 역사상 처음”이라는 보도자료를 냈다. 그제 발표된 리얼미터 여론조사에서 당 지지율이 대구·경북에서 15%P 이상 오른 것에도 고무된 표정이다. 집토끼를 잘 단속했다고 좋아하는 것 이상도 이하도 아닌 모습이다.딱한 노릇이다. 특정 지역, 강성 지지층이 결집한 여론조사를 과대 해석해 쇄신의 기회를 또 놓친다면 국민 신뢰 회복도, 특검 관철도 요원해진다. 야당 대표의 단식에도 여당이 조롱을 섞어 대응할 수 있는 것은 야당에 대한 국민 신뢰가 바닥권이라는 사실을 너무 잘 알기 때문이다.검경 합동수사본부가 2007년 한나라당 시절부터 신천지 신도들이 야당에 집단 입당했다는 진술을 확보했다고 한다. 그렇다면 통일교와 관련한 정치권 인사들의 금품 수수, 민중기 특검의 축소·은폐 의혹, 신천지의 야당 집단 입당 의혹을 망라한 종합 통일교 특검에 여야가 합의 못 할 이유가 없다. 여당도 지방선거를 앞두고 국민이 돈 공천 관행을 걱정하지 않도록 공천헌금 특검까지 즉각 수용해 정치개혁 의지를 분명히 보여 주기 바란다.