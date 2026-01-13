[사설] ‘과거사 열쇠’ 찾은 韓日… 경제·안보 협력 보폭 넓혀야

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[사설] ‘과거사 열쇠’ 찾은 韓日… 경제·안보 협력 보폭 넓혀야

입력 2026-01-13 18:23
수정 2026-01-13 18:23
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

한일 정상 두 달 반 만에 회담 셔틀외교
과거사 협력 고리로 대북 정책도 공조를

이미지 확대
이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현에서 열린 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 두 정상의 회담은 지난해 10월 말 첫 회담 이후 두 달 반 만에 열린 것으로, 양국 정상 간 셔틀 외교가 이어진 것으로 평가된다. 나라 연합뉴스
이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현에서 열린 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 두 정상의 회담은 지난해 10월 말 첫 회담 이후 두 달 반 만에 열린 것으로, 양국 정상 간 셔틀 외교가 이어진 것으로 평가된다.
나라 연합뉴스


이재명 대통령이 어제 일본 나라현을 방문해 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 갖고 한일 간 협력 강화를 위해 머리를 맞댔다. 지난해 10월 말 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 두 정상의 첫 회담 이후 두 달 반 만이다. 다카이치 총리의 고향인 나라에서 이뤄진 ‘셔틀 정상외교’라는 점에서 의미는 더욱 각별했다. 두 정상이 과거사 문제와 수산물·무역협정 등 민감한 현안에 대해 미래지향적으로 나아가자는 데 공감대를 형성한 만큼 앞으로 실질적 이행이 중요해졌다.

청와대는 다카이치 총리가 어제 나라현에 도착한 이 대통령을 현지 숙소 앞에서 직접 영접했다고 밝혔다. 총리 영접으로 의전이 격상된 것으로 일본 측이 이번 정상회담에 공을 많이 들였음을 알 수 있다.

두 정상은 단독·확대회담, 환담, 만찬 등을 통해 다양한 분야의 협력 강화 방안을 심도 있게 논의했다. “복잡하고 어지러운 국제 질서 속에 한일 간 협력 관계가 그 어느 때보다, 그 어떤 것보다 중요하다”고 강조한 이 대통령은 인공지능(AI)·스캠범죄 등 다양한 분야의 포괄적 협력을 위해 당국 간 협의를 개시한다고 밝혔다.

이 대통령은 한중일 간 공통점도 찾아 협력하자고 제안했다. 다카이치 총리는 “양국이 지역 안정을 위해 협력할 것”이라며 한반도 비핵화를 위해 한일, 한미일이 더 긴밀히 협력해 나가자고 화답했다.

과거사 현안에 두 정상의 공감 폭이 넓었다는 점은 이번 회담의 무엇보다 큰 성과다. 조세이탄광 문제에 인도적 측면에서 협력하기로 한 것은 이 대통령의 말대로 과거사의 의미 있는 진전으로 평가할 만하다. 조세이탄광은 일본 야마구치현 우베시에 있는 해저탄광으로 1942년 2월 갱도 누수에 따른 수몰 사고로 조선인 136명 등 183명이 사망했다. 양국 정부는 조선인 유해 발굴과 유골 DNA 감정 등이 속도를 낼 수 있도록 실무 협의를 해 나가기로 했다. 한일 간 독도 영유권 등 과거사를 둘러싼 시각차가 존재하지만 과거를 직시하면서 미래로 나아가는 시작점이 될 수 있다.



미국발 관세전쟁과 미중 갈등, 중일 마찰 등 국제 정세가 요동치는 가운데 한일 간 공급망 협력 등 경제·안보 협력에 대해서도 전향적 논의가 이뤄졌다. 일본 수산물 수입, 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 문제도 장기적으로 해결하자는 데 뜻을 같이한 것으로 알려졌다. 일본 주도로 캐나다 등 12개국이 가입한 다자간 자유무역협정(FTA)인 CPTPP 가입은 수출 확대, 공급망 안정화, 대미 관세협상 지렛대 차원에서 우리에게 절실한 과제다.
2026-01-14 35면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로