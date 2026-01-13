[사설] ‘과거사 열쇠’ 찾은 韓日… 경제·안보 협력 보폭 넓혀야

한일 정상 두 달 반 만에 회담 셔틀외교

과거사 협력 고리로 대북 정책도 공조를

이미지 확대 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현에서 열린 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 두 정상의 회담은 지난해 10월 말 첫 회담 이후 두 달 반 만에 열린 것으로, 양국 정상 간 셔틀 외교가 이어진 것으로 평가된다.

나라 연합뉴스

2026-01-14 35면

이재명 대통령이 어제 일본 나라현을 방문해 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 갖고 한일 간 협력 강화를 위해 머리를 맞댔다. 지난해 10월 말 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 두 정상의 첫 회담 이후 두 달 반 만이다. 다카이치 총리의 고향인 나라에서 이뤄진 ‘셔틀 정상외교’라는 점에서 의미는 더욱 각별했다. 두 정상이 과거사 문제와 수산물·무역협정 등 민감한 현안에 대해 미래지향적으로 나아가자는 데 공감대를 형성한 만큼 앞으로 실질적 이행이 중요해졌다.청와대는 다카이치 총리가 어제 나라현에 도착한 이 대통령을 현지 숙소 앞에서 직접 영접했다고 밝혔다. 총리 영접으로 의전이 격상된 것으로 일본 측이 이번 정상회담에 공을 많이 들였음을 알 수 있다.두 정상은 단독·확대회담, 환담, 만찬 등을 통해 다양한 분야의 협력 강화 방안을 심도 있게 논의했다. “복잡하고 어지러운 국제 질서 속에 한일 간 협력 관계가 그 어느 때보다, 그 어떤 것보다 중요하다”고 강조한 이 대통령은 인공지능(AI)·스캠범죄 등 다양한 분야의 포괄적 협력을 위해 당국 간 협의를 개시한다고 밝혔다.이 대통령은 한중일 간 공통점도 찾아 협력하자고 제안했다. 다카이치 총리는 “양국이 지역 안정을 위해 협력할 것”이라며 한반도 비핵화를 위해 한일, 한미일이 더 긴밀히 협력해 나가자고 화답했다.과거사 현안에 두 정상의 공감 폭이 넓었다는 점은 이번 회담의 무엇보다 큰 성과다. 조세이탄광 문제에 인도적 측면에서 협력하기로 한 것은 이 대통령의 말대로 과거사의 의미 있는 진전으로 평가할 만하다. 조세이탄광은 일본 야마구치현 우베시에 있는 해저탄광으로 1942년 2월 갱도 누수에 따른 수몰 사고로 조선인 136명 등 183명이 사망했다. 양국 정부는 조선인 유해 발굴과 유골 DNA 감정 등이 속도를 낼 수 있도록 실무 협의를 해 나가기로 했다. 한일 간 독도 영유권 등 과거사를 둘러싼 시각차가 존재하지만 과거를 직시하면서 미래로 나아가는 시작점이 될 수 있다.미국발 관세전쟁과 미중 갈등, 중일 마찰 등 국제 정세가 요동치는 가운데 한일 간 공급망 협력 등 경제·안보 협력에 대해서도 전향적 논의가 이뤄졌다. 일본 수산물 수입, 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 문제도 장기적으로 해결하자는 데 뜻을 같이한 것으로 알려졌다. 일본 주도로 캐나다 등 12개국이 가입한 다자간 자유무역협정(FTA)인 CPTPP 가입은 수출 확대, 공급망 안정화, 대미 관세협상 지렛대 차원에서 우리에게 절실한 과제다.