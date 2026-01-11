[사설] 미래지향 한일 관계 위해 日 과거사 전향적 태도를

이미지 확대 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 30일 경북 경주 APEC 정상회의장에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 2025.10.30 대통령실통신사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 30일 경북 경주 APEC 정상회의장에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 2025.10.30 대통령실통신사진기자단

2026-01-12 35면

이재명 대통령이 내일 일본 나라현을 방문해 다카이치 사나에 총리와 정상회담을 갖는다. 중일 갈등이 격화하는 가운데 이 대통령은 중국 국빈 방문을 마친 지 불과 엿새 만에 대일 외교에 나서는 쉽지 않은 과제를 안았다. 한중 정상회담이 양국 관계 복원의 디딤돌이 된 것은 분명하지만 우리 정부와 미일 공조에 균열을 내려는 중국의 의도에도 우려가 적지 않다. 국익 중심의 실용외교 전략의 중요성이 그 어느 때보다 커졌다.이 대통령은 대일 외교와 관련해 과거사는 직시하되 안보·경제 등 현안 협력은 별도로 적극 추진하는 ‘투트랙’ 기조를 이어 오고 있다. 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 11월 남아프리카공화국 G20 정상회의에서 다카이치 총리와 두 차례 회담할 때도 과거사 문제는 의제에서 제외됐다.그러나 이번 방일 정상회담에서는 과거사 문제가 논의될 전망이다. 위성락 청와대 국가안보실장은 “조세이 탄광 등 과거사 문제에서 한일 양국이 인도적 측면의 협력을 할 수 있는 계기로 삼고자 한다”고 했다. 1942년 일본 야마구치현 조세이 해저탄광 붕괴 사고로 당시 강제동원된 조선인 노동자 136명이 희생됐다. 한일 민간 주도로 2024년부터 유해발굴 조사가 진행 중인데 정부 차원에서 공동 조사 등 새로운 진전을 모색하겠다는 취지다. 청와대는 강제징용과 위안부 등 다른 과거사 현안이 거론될 가능성도 열어 뒀다.일본 언론은 중국의 위협을 경계하면서 이번 한일 정상회담을 계기로 양국 간 결속력을 강화해야 한다고 주장하고 있다. 그러려면 어느 한쪽의 일방적 양보나 희생이 전제가 될 수는 없다. 다카이치 총리는 지난달에도 국회에서 독도가 일본 고유의 영토라는 망언을 되풀이했다. 이래서는 양국 정상 간 신뢰가 굳건히 다져지기 어렵다. 일본이 과거사에 전향적인 태도와 의지를 보일 때 미래지향적 한일 관계도 한층 공고해질 수 있다.