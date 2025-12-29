[사설] ‘특검 만능주의’ 그만, 경찰 역량 확인해 볼 기회

이미지 확대 민중기 특별검사가 29일 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트빌딩 브리핑실에서 열린 김건희 특검 최종 브리핑에서 발언하고 있다.

2025-12-30 35면

헌정사상 처음으로 동시 출범한 3대 특검 수사가 막을 내렸다. 채상병 특검이 지난달 28일, 내란 특검이 지난 14일, 김건희 특검이 어제 순차적으로 수사를 종료하며 약 6개월의 대장정이 끝났다. 3대 특검은 총 24명을 구속하고 121명을 재판에 넘겼으며 전직 대통령 부부를 구속해 법정에 세우는 전례 없는 기록을 남겼다.김건희 특검은 도이치모터스 주가조작, 명태균 선거 개입, 건진법사 및 통일교 청탁 등 3대 의혹을 규명하고 김건희씨를 세 차례 기소하며 출범 목적을 일정 부분 달성했다는 평가를 받는다. 수사 중 드러난 매관매직 행태는 세간에 충격을 던졌다. 김씨가 수수한 금품은 1억 4000만원 가치의 이우환 화백 그림, 반클리프 아펠 목걸이, 샤넬·디올 가방, 금거북이 등 3억 7000만원에 달한다.그러나 특검 활동 과정에서 여러 문제점도 드러났다. 지난 9월 수사·기소를 분리하는 검찰개혁 추진 중 수사·기소권을 모두 행사하는 특검에 검사를 파견하는 것은 모순이라며 특검 파견 검사 40명 전원이 원소속 복귀를 요청했다. 10월에는 양평군 공흥지구 개발 특혜 의혹 조사를 받은 공무원이 스스로 목숨을 끊어 강압·회유설이 제기됐다. 수사를 총괄한 민중기 특검은 미공개 정보 이용 비판에 휩싸였고, 통일교 관련 여권 인사를 의도적으로 배제한 편파 수사 논란까지 불거졌다.180일간의 특검 수사에 민생 수사들이 곳곳에서 발이 묶였을 정도다. 반년간 3대 특검 예산이 249억원, 파견 검사는 120여명이었다. 이런 고비용 수사가 특검인데, 여당은 새해 1호 법안으로 2차 종합특검을 밀어붙이겠다고 한다. 특검을 조자룡 헌 칼 휘두르듯 재탕 삼탕할 문제인지 돌아봐야 한다.미진한 수사는 경찰 몫으로 넘기는 것이 합당하다. 여당이 검찰청을 없앴을 때는 경찰의 수사 능력을 신뢰할 수 있다는 뜻 아니었나. 국민 혈세를 축내면서 강행하려는 여당의 2차 특검은 앞뒤 논리가 조금도 닿지 않는다.