[사설] 희토류 통제, 기술까지 봉쇄한 中… 공급망 대비 서둘러야

중국 의존 80%, 산업 안보에 직격탄

핵심광물 협력 확대로 돌파구 찾아야

2025-10-10 35면

중국이 희토류와 관련 기술의 수출을 대폭 제한했다. 중국 상무부는 어제 사마륨·네오디뮴·디스프로슘 등 주요 희토류뿐 아니라 제련·분리·재활용 등 전 공정 기술을 허가 없이 해외로 반출할 수 없다고 발표했다. 지금까지의 단순한 자원 통제를 넘어 기술까지 죄는 전면적 봉쇄로 확장된 조치다.이번 통제는 첨단산업을 정조준했다. 반도체·전기차·인공지능(AI)·방위산업 등에 쓰이는 희토류는 자성재료, 특수합금, 반도체 장비에 필수적이다. 중국이 정제의 80%, 생산의 70%를 차지하고 있어 공급 충격은 불가피하다. 해외에서 중국산 원료나 기술을 활용해 제조된 제품까지 통제 대상에 포함되면서 사실상 글로벌 공급망 전체가 영향을 받게 됐다. 미중 기술 패권 경쟁이 첨단 반도체와 AI 분야로 번지는 가운데 이번 조치는 미국의 대중 반도체 제재에 대한 맞불 카드로 평가된다. 이달 말 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞둔 시점이란 점에서도 외교적 파장이 크다.우리 산업계의 충격도 불가피하다. 한국은 희토류의 80% 이상을 중국에 의존하고 있다. 네오디뮴·사마륨·디스프로슘 등은 전기차 모터, 풍력발전기, 반도체 장비에 필수적인 핵심 소재다. 일본은 2010년 센카쿠열도 분쟁 당시 중국이 희토류 수출을 전면 중단하자 대체 공급선을 확보하고 자급률을 대폭 높였다. 한국은 여전히 중국 의존도가 높고 재활용 기술도 초기 단계다. 이번 조치가 오는 12월 1일부터 적용되는 만큼 납기 지연, 원가 상승이 산업 전반으로 번질 가능성이 크다.단순한 자원 제한을 넘어 기술 영역까지 포괄한다는 점에 무엇보다 주목해야 한다. 중국은 채굴에서 자성재료 제조, 시뮬레이션 데이터, 설계 도면 등 지식재산권 전반을 관리 대상으로 삼았다. 이로 인해 반도체·이차전지·로봇·방위산업 등 첨단 분야의 연구개발과 생산공정이 직접적인 타격을 받게 되는 것이다.희토류 확보는 산업 생존의 문제로 직결되므로 정부는 이번 사안을 국가안보의 중대 변수로 인식해야 한다. 호주·베트남·몽골 등과의 공급망 협력을 강화하고, 국내 재활용 기술과 대체 소재 개발에 대한 투자 지원을 서둘러야 한다. 정부 차원의 ‘핵심광물 비축 제도’ 확대와 기업 간 공동 구매, 장기 계약 체결 등 실질적 지원책도 병행돼야 할 것이다.경주 APEC 회의는 그 첫 시험대가 될 수 있다. 한국은 개최국으로서 희토류를 포함해 배터리·반도체 공급망의 안정성과 투명성을 주요 의제로 제시해야 한다. 미국·일본·호주 등과의 협력을 강화해 실질적 산업 협력체로 발전시킬 필요가 있다.