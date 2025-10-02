[사설] AI 강국, ‘전력·인재’ 확보 구체 전략으로 의지 보여 주길

총리 주도 ‘전력망委’ 늦었지만 다행

美 전문직 비자 통제, 인재 확보 기회로

김민석 국무총리가 1일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제1차 국가기간 전력망 확충위원회에서 발언하고 있다. 정부가 송전선로나 변전소 등 전력망 사업에 직접 관여하는 '국가기간 전력망 확충 특별법'이 지난달 26일부터 시행된 뒤 열린 첫 회의다.

이재명 대통령이 어제 용산 대통령실에서 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)를 만났다. ‘인공지능(AI) 3대 강국’을 국정 핵심 목표로 내건 이 대통령이 글로벌 AI 선도기업과의 협력을 통해 AI 육성에 박차를 가하겠다는 강력한 의지를 표현한 것이다. 이 대통령은 올트먼 CEO에게 한국의 ‘AI 전환’(AX) 전략에 관한 조언을 구하고 국내 기업과의 협력 및 한국에 대한 투자에 적극적으로 나서 달라고 요청했다.이 대통령은 최근 세계 최대 자산운용사인 블랙록의 래리 핑크 CEO를 만나 한국을 아시아·태평양 지역의 ‘AI 수도’로 만들겠다는 구상을 밝히기도 했다. 한국을 AI 강국 반열에 올리겠다는 이 대통령의 의지는 의심할 여지 없이 확고한데, 이 비전을 받쳐 줄 토대는 허약하다.무엇보다 큰 걸림돌은 전력 문제다. 산업통상부에 따르면 2029년까지 신규 데이터센터 732개에 필요한 전력 용량이 49GW에 달한다. 1000㎿급 원전 53기에 이르는 추가 전력이 필요하다. AI는 전기를 먹고 자라는데, 현 정부의 소극적 원전 정책으로는 이런 폭증하는 수요를 감당하기 어렵다.정부도 나름의 대응에 나서고는 있다. 총리실이 전력망위원회를 직접 챙기기로 했다. 김민석 총리는 어제 오후 첫 전력망위원회에서 “전력망은 국민 생활을 지탱하는 핵심 인프라이자 국가 산업 경쟁력의 근간”이라며 ‘에너지 고속도로’ 건설 계획을 밝혔다. 이어 “반도체, AI 데이터센터 등 첨단산업에 필요한 전력을 적시에 공급해 국가 경쟁력을 높이겠다”고 강조했다. 미래 전력망 구축 중 가장 급한 사안이 용인 반도체 클러스터에 전남 등지에서 재생에너지로 생산한 전력을 어떻게 공급하느냐의 문제다. 애플, ASML 등 주요 고객사들이 협력업체에 재생에너지 사용을 요구하면서 삼성전자와 SK하이닉스엔 RE100을 충족시킬 전원이 필요하다. 재생에너지 조달 없이는 글로벌 공급망에서 배제될 위험이 크므로 대책 마련이 시급하다.AI 강국을 위한 또 다른 필요조건은 인재 확보다. 마침 미국이 전문직 취업(H-1B) 비자 수수료를 10만 달러로 100배 인상하면서 글로벌 인재 이동에 변화가 생기고 있다. 중국은 10월부터 STEM 분야 인재를 위한 새 비자를 도입하고, 영국은 전문직 비자 수수료 면제를 검토하며 AI 인재 유치 경쟁에 돌입했다. 그러나 AI 인재는 비자만 우대한다고 확보되는 게 아니다. 기술을 적용할 수 있는 빅테크 기업이나 연구소도 받쳐 줘야 한다.한국에 주어진 기회의 시간은 짧다. AI 강국이 되겠다고 구호만 외치고 있을 때가 아니다.