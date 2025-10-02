[사설] AI 강국, ‘전력·인재’ 확보 구체 전략으로 의지 보여 주길

총리 주도 ‘전력망委’ 늦었지만 다행
美 전문직 비자 통제, 인재 확보 기회로
김민석 국무총리가 1일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제1차 국가기간 전력망 확충위원회에서 발언하고 있다. 정부가 송전선로나 변전소 등 전력망 사업에 직접 관여하는 ‘국가기간 전력망 확충 특별법’이 지난달 26일부터 시행된 뒤 열린 첫 회의다. 연합뉴스
이재명 대통령이 어제 용산 대통령실에서 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)를 만났다. ‘인공지능(AI) 3대 강국’을 국정 핵심 목표로 내건 이 대통령이 글로벌 AI 선도기업과의 협력을 통해 AI 육성에 박차를 가하겠다는 강력한 의지를 표현한 것이다. 이 대통령은 올트먼 CEO에게 한국의 ‘AI 전환’(AX) 전략에 관한 조언을 구하고 국내 기업과의 협력 및 한국에 대한 투자에 적극적으로 나서 달라고 요청했다.
이 대통령은 최근 세계 최대 자산운용사인 블랙록의 래리 핑크 CEO를 만나 한국을 아시아·태평양 지역의 ‘AI 수도’로 만들겠다는 구상을 밝히기도 했다. 한국을 AI 강국 반열에 올리겠다는 이 대통령의 의지는 의심할 여지 없이 확고한데, 이 비전을 받쳐 줄 토대는 허약하다.
무엇보다 큰 걸림돌은 전력 문제다. 산업통상부에 따르면 2029년까지 신규 데이터센터 732개에 필요한 전력 용량이 49GW에 달한다. 1000㎿급 원전 53기에 이르는 추가 전력이 필요하다. AI는 전기를 먹고 자라는데, 현 정부의 소극적 원전 정책으로는 이런 폭증하는 수요를 감당하기 어렵다.
정부도 나름의 대응에 나서고는 있다. 총리실이 전력망위원회를 직접 챙기기로 했다. 김민석 총리는 어제 오후 첫 전력망위원회에서 “전력망은 국민 생활을 지탱하는 핵심 인프라이자 국가 산업 경쟁력의 근간”이라며 ‘에너지 고속도로’ 건설 계획을 밝혔다. 이어 “반도체, AI 데이터센터 등 첨단산업에 필요한 전력을 적시에 공급해 국가 경쟁력을 높이겠다”고 강조했다. 미래 전력망 구축 중 가장 급한 사안이 용인 반도체 클러스터에 전남 등지에서 재생에너지로 생산한 전력을 어떻게 공급하느냐의 문제다. 애플, ASML 등 주요 고객사들이 협력업체에 재생에너지 사용을 요구하면서 삼성전자와 SK하이닉스엔 RE100을 충족시킬 전원이 필요하다. 재생에너지 조달 없이는 글로벌 공급망에서 배제될 위험이 크므로 대책 마련이 시급하다.
AI 강국을 위한 또 다른 필요조건은 인재 확보다. 마침 미국이 전문직 취업(H-1B) 비자 수수료를 10만 달러로 100배 인상하면서 글로벌 인재 이동에 변화가 생기고 있다. 중국은 10월부터 STEM 분야 인재를 위한 새 비자를 도입하고, 영국은 전문직 비자 수수료 면제를 검토하며 AI 인재 유치 경쟁에 돌입했다. 그러나 AI 인재는 비자만 우대한다고 확보되는 게 아니다. 기술을 적용할 수 있는 빅테크 기업이나 연구소도 받쳐 줘야 한다.
한국에 주어진 기회의 시간은 짧다. AI 강국이 되겠다고 구호만 외치고 있을 때가 아니다.
2025-10-02 31면
