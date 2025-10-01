[사설] 李·이시바 만남, 안보·통상 격변기 한일 공조 더 단단하게

이미지 확대 이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리. 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리.

2025-10-01 31면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 어제 부산에서 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 가졌다. 지난달 도쿄 정상회담에서 ‘셔틀외교 복원’ 메시지를 주고받은 데 이어 한 달 만에 다시 만나 소통과 협력의 의지를 재확인했다.이번 회담의 의제는 과거 한일 정상회담보다 훨씬 폭넓었다. 지방 소멸과 저출생·고령화 대응, 인공지능(AI)과 수소에너지 등 미래 산업 협력뿐 아니라 동북아 안보 정세에 대한 공통의 우려와 대응 방안도 논의됐다. 북한의 핵·미사일 위협, 러시아와의 군사 협력, 중국의 영향력 확대 등 북중러 연대 강화는 한국과 일본 모두에 직접적 도전이다. 한미일 3각 공조를 토대로 한국과 일본이 직접 대화하며 현안을 풀어 가는 작업이 절실해졌다.특히 인공지능과 수소 산업은 단순한 산업 협력의 차원을 넘어 공급망 재편과 안보 전략에도 직결된다. 한국이 미국과 진행 중인 3500억 달러 규모 대미 투자 협상에서 통상 부담을 안고 있는 만큼 일본의 경험과 협상 노하우는 중요한 참고가 될 수 있다. 양국이 자주 만나 현안을 풀고 미래 산업 협력을 제도화한다면 청년층과 기업들이 체감하는 협력의 효과는 더욱 커질 수 있다. 지방 소멸과 인구 문제 대응에서도 공동 프로젝트를 추진해 실질적 성과를 내야 할 것이다.셔틀외교의 복원은 수사로 그칠 이벤트가 아니라 신뢰 구축과 현안 해결의 동력이 돼야 한다. 과거처럼 갈등이 불거질 때마다 교류가 끊겨서는 미래를 담보할 수 없다. 글로벌 정세가 급변하는 상황에서 양국의 공동 대응 없이는 국제 경쟁을 뚫기 어렵다.이시바 총리는 곧 퇴임을 앞두고 있다. 누가 차기 일본 총리가 되더라도 양국 정상은 수시로 만나 대화를 이어 갈 수 있어야 한다. 그래야만 이번 정상회담이 일회성 이벤트가 아니라 미래 산업과 민생 협력 그리고 한반도와 동북아 안보를 강화하는 전환점으로 기록될 수 있다.