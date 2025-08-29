[사설] 북중러 급밀착, 신냉전… 한미동맹 벨트 단단히 죄어야

이미지 확대 왼쪽부터 시진핑 중국 국가주석, 김정은 북한 국무위원장, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령.

2025-08-29

김정은 북한 국무위원장이 오는 9월 베이징에서 열리는 전승절 80주년 열병식에 참석한다. 이번 방중은 6년 만이며 블라디미르 푸틴 러시아 대통령까지 자리하면 북중러 정상이 처음 한자리에 모이는 상징적 장면이 연출된다. 동북아의 전략 지형에 중대한 변화를 예고하는 순간이다.북한 지도자로서 첫 다자외교 무대에 서는 방중 시점도 예사롭지 않다. 한국이 한미일 연쇄 정상회담을 통해 3국 공조를 강화하자 중국이 즉각 북중러 정상의 베이징 동반 참석을 공개하며 맞불을 놓은 모양새다. 전승절 무대를 통해 북중러 연대를 과시하고 ‘반미 전선’을 노골화하겠다는 것이다.북중러 결속은 미국과 서방에 대한 공동 대응 축으로 기능한다. 러시아는 우크라이나 전쟁으로 서방의 제재에 맞서 북한의 군수 지원을 얻으려 하고, 북한은 중국과 러시아의 외교·경제적 뒷받침을 통해 제재망을 우회하려 한다. 중국 역시 미국의 압박 속에서 북러와의 연대를 전략적 카드로 활용하고 있다. 세 나라의 이해관계가 맞물린 이번 회동은 사실상 신냉전의 안보 지형이 동북아에서 구체적으로 재편되는 출발점이라 할 수 있다.문제는 이런 구도가 한반도의 안보 환경을 더욱 불안정하게 만든다는 점이다. 북한은 핵·미사일 능력을 지속적으로 고도화하고 있으며, 중국과 러시아가 방패막이가 돼 준다면 억제력은 약화될 수밖에 없다. 정부는 이 현실을 냉철하게 직시해야 한다. 북중러의 결속은 일시적 제스처가 아니라 국제 질서 재편 속에서 나온 구조적 흐름이다.한국은 한미일 공조의 강화와 동시에 불필요한 오해와 마찰을 줄이기 위한 대중·대러 외교의 정교한 전략을 마련해야 한다. 또한 경제·안보가 함께 얽힌 ‘전략적 복합위기’ 시대에 걸맞은 대응 체계를 서둘러 구축해야 한다. 북중러 정상의 첫 동반 무대는 동북아 안보의 균열을 분명히 드러낸 변곡점이다. 긴장 관리와 아울러 실질적 대응 능력을 키우는 전략이 시급하다.