[세종로의 아침] 韓연구자들 머리 나빠 노벨상 못 탈까?

축배 대신 위기감 말하는 日

세계 2위란 숫자에 만족하는 韓

기초 연구는 절대 규모의 싸움

30년 뒤 우리는 어디에 있을까

이미지 확대 유용하 산업부 과학전문기자 닫기 이미지 확대 보기 유용하 산업부 과학전문기자

2026-10-20 25면

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올해 노벨화학상은 앙리 카간 프랑스 파리사클레대 명예교수와 소아이 겐소 일본 도쿄이과대 명예교수에게 돌아갔다. 일본은 2년 연속 수상자를 내며 외국 국적자를 포함해 역대 일본인 노벨과학상 수상자를 28명으로 늘렸다. ‘아시아 기초과학 강국’임을 재확인한 것이라 하겠다. 일본은 1995년 과학기술기본법을 만들고 5년마다 기본계획을 세워 기초과학을 지원했다. 2001년 제2차 기본계획에서는 ‘50년 내 노벨상 수준의 과학상 수상자 30명 배출’이라는 목표를 내걸었다. 허황된 목표라는 지적도 있었지만 2001년 이후 22명의 노벨과학상 수상자를 배출했다.정작 일본 내부에서는 축하만큼 우려도 크다. 소아이 교수가 수상 업적의 출발점이 된 반응을 처음 발표한 것은 1995년이다. 31년 전 뿌린 씨앗이 이제야 열매를 맺은 셈이다. 그사이 일본은 대학이 자유롭게 쓰던 기본 재원을 깎고 경쟁형·선택형 지원으로 무게를 옮겼다. 국립대 운영비 교부금은 2025년까지 20여 년 사이 13% 줄었고, 피인용 상위 10% 논문 수에서 일본은 세계 13위로 밀려났다. 지난해 노벨상 수상자 사카구치 시몬, 기타가와 스스무 교수는 젊은 연구자 감소와 기본 연구비 부족을 우려했다. 지금의 수상 행진은 과거 투자의 이자일 뿐 20~30년 뒤 멈출 수 있다는 위기감 때문이다. 다카이치 총리가 소아이 교수에게 축하 전화를 걸며 기초과학 투자 확충을 약속한 것도 이 때문일 것이다.한국은 어떤가. 2024년 한국의 총연구개발비는 약 131조원으로 국내총생산(GDP) 대비 5.13%, 이스라엘에 이어 세계 2위다. 하지만 ‘GDP 대비’라는 숫자에는 착시가 있다. 연구비의 78.8%는 민간 재원이고 66%는 산업화를 위한 개발연구다. 기초연구는 전체의 14.7%인 19조 2690억원에 불과하다. 총액으로는 중국, 미국, 일본, 독일에 이어 5위로 중국, 미국과는 체급 자체가 다르다.우주의 기원이나 물질의 구조 같은 근본적 질문을 던지는 기초과학의 성과는 많은 연구자가 수십 년간 실패를 거듭한 끝에 얻어진다. 그 실패를 견딜 인력, 장비, 시간을 확보하려면 절대 규모가 뒷받침돼야 한다. GDP 대비 비율이 높다는 것은 경제 규모에 비해 애쓰고 있다는 뜻이지 세계와 어깨를 나란히 했다는 의미가 아니다. ‘세계 2위’라는 숫자에 취해 자기만족에 머물러 있는 것 아닌가 싶기도 하다.정부는 내년 국가 연구개발 예산을 역대 최대인 39조 5000억원으로 편성했지만 예산은 인공지능(AI), 반도체로 쏠렸다. AI 연구개발 예산은 69% 늘고 반도체·피지컬AI·AI데이터센터 등 ‘3대 메가프로젝트’에는 5조 8000억원이 투입될 예정이다. 기초연구 예산은 3조 4000억원에서 3조 6000억원으로 약간 늘어나는 데 그친다. 2년 전에는 정부 R＆D 예산이 33년 만에 처음 삭감돼 연구 현장이 크게 흔들렸다. 예산이 정권과 유행에 따라 널뛰면 오랜 시간이 필요한 기초연구는 설 자리를 잃는다.과학기술 정책을 이끄는 이들의 인식도 걱정스럽다. 청와대 과학기술연구비서관은 얼마 전 한국 교수들이 노벨상을 못 받는 이유를 다룬 지인의 소셜미디어(SNS) 글에 “그냥 머리가 안 돼서 못 타는 것”이라는 댓글을 달았다. “머리가 안 되면 몸이라도 굴려야지”라는 답글에는 “굴린다고 머리가 좋아지냐”고 비아냥댔다. 논란이 일자 그는 노벨상이 도덕성으로 결정되는 게 아니라는 취지였다며 사과했다. 문제는 표현보다 인식이다. 노벨상이 타고난 머리로 결정된다면 연구 생태계에 투자할 이유도 없다. 일본 수상자 28명은 머리가 아니라 오랜 세월 포기하지 않고 꾸준히 연구할 수 있었기 때문에 나온 결과라는 것을 모를 리 없는 연구자 출신이, 더군다나 대통령의 과학기술 정책을 보좌하는 인사의 말이라니 놀라울 따름이다.지금 축배를 들면서도 미래를 걱정하는 모습, 기초과학 강국들의 특징이다. 우리는 지금이라도 제대로 씨앗을 뿌리지 않으면 30년 뒤에도 남의 잔치에서 박수만 치고 있어야 할지 모른다.유용하 산업부 과학전문기자