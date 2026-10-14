[데스크 시각] 웰컴 투 동막골 옆 H1

버디와 벙커 속에 담긴 새옹지마 교훈

16~18일 열리는 명품 샷의 향연 기대

김민솔·서교림 타이틀 경쟁 향방 관심

이미지 확대 강국진 문화체육부장 닫기 이미지 확대 보기 강국진 문화체육부장

2026-10-15 27면

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잔디가 넓고 곱게 깔린 골프장을 보면 아마 많은 이들이 홀인원의 짜릿함이나 양파의 씁쓸함, 혹은 벙커의 악몽을 떠올릴 것이다. 물론 소수의견이란 있기 마련이다. 마라톤에 진심인 한 후배는 요즘 유행인 트레일러닝으로 딱이겠다는 생각부터 했다고 한다. 나로 말할 것 같으면, 골프장에 처음 갔을 때 그린 너머 굽이치는 산줄기에 눈이 먼저 갔다. 산봉우리에서 막걸리 한잔하면 참 좋겠다 싶었다.산줄기엔 등산로가 제격이고 카트보단 배낭 메고 걸어야 제맛이지 하는 생각을 꽤 오랫동안 갖고 있었다. 고백하자면, 워낙 산을 좋아한다. 설악산 공룡능선 종주가 인생 최고의 추억 가운데 하나다. 월출산부터 백두산까지 걷는 백두대간 종주가 버킷리스트다. 그러니 주말에 산에 간다고 하면 기꺼이 새벽에 집을 나서면서도 골프 얘기엔 ‘새벽잠 많은데, 피곤한데’ 하며 손사래를 치곤 했다.오랫동안 골프를 멀리한 또 다른 이유는 꽤 현실적인데, 왼손잡이 문제다. 대학 시절 사돈댁 어른이 골프를 맛보기로 가르쳐 준 적이 있었다. 그분은 기본 자세를 알려 주며 시범도 보여 줬다. 자 한 번 해봐. 뭔가 어색하다. 너 왼손잡이구나. 수업 끝. 그 뒤로 수십 년 동안 골프채를 잡고 싶다는 생각 자체를 해본 적이 없다.어릴 때 공 던지기나 가위질이 어색하다며 아버지는 항상 ‘가락잽이’라며 놀리곤 하셨다. 대학에선 왼손으로 술잔을 받는다며 무례한 사람 취급을 받은 적도 있었다. 상황이 그러한지라 묘한 반발심을 갖게 됐다. 지인들 권유로 골프를 배워 볼까 싶었던 적이 없진 않았지만 ‘왼손잡이를 위한 골프채는 없다’는 걸 알고 미련 없이 접어 버렸다. 군대 신병교육대에서 오른손잡이에 맞게 구성된 총검술을 어색하게 연습하거나 왼손으로 가위질을 하다 종이를 찢어 먹던 기억부터 떠올랐다.마음을 고쳐먹은 건 골프를 다뤄야 하는 데스크가 됐다는 현실적인 이유도 있겠고, 골프를 배우는 건 왼손잡이나 오른손잡이나 상관없이 평등하게 어렵다는 걸 알게 됐기 때문이었다. 오른손잡이라고 특별히 유리한 것도 아닌 데다 왼손에 힘을 주는 게 자연스러워 오히려 왼손잡이가 더 유리할 수도 있다는, 근거는 불분명하지만 심리적 저항은 무력화시키는 조언도 한몫했다. 그분 얘기가, 골프란 가장 맞히기 어려운 공을, 가장 맞히기 어려운 도구로, 가장 맞히기 어려운 자세로, 가장 맞히기 어려운 곳에 보내는 운동이라고 했다. 그 말에 오히려 거부감이 사라졌다.막상 틈틈이 골프를 배우기 시작하고 보니 놀라울 정도로 실력이 제자리다. 가장 당황스러운 건 고질적인 우편향 문제다. 공이 줄기차게 오른쪽으로 쏠린다. 그것도 아주 많이. 아무리 쭉쭉 뻗는 홈런성 타구를 때려도 1루 쪽 파울이면 소용없는 것인데, 그나마 극우 성향에선 확실히 벗어났다는 게 다행이다.그런 와중에도 시나브로 골프에 젖어들고 있다. KLPGA투어 경기도 유심히 지켜보고, 기사도 계속 들여다본다. 올 시즌 맹활약하는 김민솔이나 서교림 선수가 가장 눈에 띈다. 비록 ‘와 공이 정말 똑바로 날아가는구나’ 정도의 감상을 내놓는 수준일지라도 말이다. 그렇지 역시 중도가 좋긴 좋은 것이구나. 지난달 최예림이 239번째 출전 대회에서, 준우승 9회 끝에 우승을 차지했던 게 기억난다. 버디와 벙커 속에 인생만사 새옹지마의 교훈이 담겨 있다는 것도 새삼 떠올리게 된다.이제 16일이면 경기 이천시 H1 클럽에서 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈이 사흘 동안 열린다. 서울신문이 주최하는 대회다. 많은 이들이 찾아주면 좋겠다. 선수들의 열정과 노력이 담겨 있는 명품 샷의 향연을 많은 이들이 즐기길 바란다. 대회장 주변 지도를 보다가 소소하게 재미있는 사실도 알게 됐다. H1 클럽 옆에는 동막골이 있다. 그러므로 이런 아재개그도 가능할 듯싶다.‘웰컴 투 동막골 옆 H1’.강국진 문화체육부장