SK하이닉스 5.49% 하락… 거래대금 2조 9882억원으로 최대

세줄 요약 네이버 증권 검색 상위권에서 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 하락했다. SK하이닉스는 5.49% 내린 122만3000원, 삼성전자는 4.03% 하락한 21만4500원에 마감했다. 거래대금은 SK하이닉스가 2조9882억원으로 가장 컸다. 삼성전자·SK하이닉스 동반 하락 마감

상위 20개 중 상승 종목은 3개뿐

거래대금은 SK하이닉스가 2조9882억원

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22일 오후 3시 35분 장 마감 기준 네이버 증권 검색 상위권에서는 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 나란히 하락한 가운데 일부 종목의 급등세가 관심을 끌었다. 검색 1위 삼성전자는 21만 4500원, 2위 SK하이닉스는 122만 3000원에 거래를 마쳤다.삼성전자는 전일보다 4.03% 하락했다. 장중 22만 6000원까지 올랐다가 21만 2000원까지 밀렸다. SK하이닉스는 5.49% 하락했으며 고가 129만 7000원, 저가 120만 4000원을 기록했다. 검색 4위 삼성전기(009150)도 1.97% 내린 114만 5000원으로 마감했다. 장중 범위는 113만 5000~123만 4000원이었다.상승률이 가장 높았던 종목은 검색 8위 엠에스바이오(0013Y0)다. 70.77% 상승한 1만 3320원에 마쳤고 장중 고가는 1만 9650원, 저가는 1만 2470원이었다. 검색 3위 엘리스(0158S0)는 17.15% 오른 9만 3600원, 검색 5위 삼성E＆A(028050)는 16.14% 상승한 5만 5400원으로 마감했다. 상위 20개 가운데 상승 종목은 이들 3개였다.하락 폭은 로킷헬스케어(376900)가 가장 컸다. 검색 13위 로킷헬스케어는 19.55% 내린 1만 8020원을 기록했다. 에코프로비엠(247540)은 9.66% 하락한 9만 8200원, 주성엔지니어링(036930)은 8.93% 내린 18만 6700원이었다. 삼성SDI(006400)는 7.58% 하락한 51만 2000원으로 장을 마쳤다. 에코프로(086520)도 7.54% 내린 7만 7200원을 기록했다.관심은 실제 거래에도 이어졌다. 거래량은 엠에스바이오가 6266만 7004주로 가장 많았다. 삼성E＆A는 1152만 3197주, 삼성전자는 1097만 712주, 엘리스는 931만 2808주가 거래됐다. 거래대금은 SK하이닉스가 2조 9882억 9300만원으로 가장 컸고 삼성전자가 2조 3862억 4200만원으로 뒤를 이었다. 엠에스바이오는 9768억 8200만원, 삼성전기는 9275억 7200만원, 엘리스는 8439억 3300만원이었다.검색 상위 20개 종목의 마감 흐름은 상승 3개, 하락 17개로 갈렸다. 하락 종목에는 삼성전자와 SK하이닉스 외에 삼성전기, 삼성SDI, 현대차(005380), 두산에너빌리티(034020), 주성엔지니어링, 삼성전자우(005935), LG전자(066570), 로킷헬스케어, 한화오션(042660), 대한광통신(010170), 에코프로비엠, NAVER(035420), 카카오(035720), POSCO홀딩스(005490), 에코프로가 포함됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]