코스닥 시총 상위주 일제히 약세… 에코프로비엠 7.9% 급락

세줄 요약 22일 오후 코스닥 시총 상위 20개 종목은 상승 없이 대부분 하락했다. 에코프로비엠이 7.91%로 가장 크게 밀렸고, 에코프로와 알테오젠도 약세를 보였다. 2차전지 대표주와 반도체 장비주 전반에 매도세가 확산하며 지수 상단을 압박했다. 코스닥 시총 상위주, 상승 없이 일제히 약세

에코프로비엠 7.9% 급락, 2차전지주 동반 하락

반도체 장비주도 부진, 지수 상단 압박 확대

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22일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세를 보이고 있다. 시가총액 상위 20개 종목 가운데 상승 종목은 없었고, 레인보우로보틱스(277810)만 보합을 기록했으며 나머지 대부분 종목이 하락 흐름을 나타냈다.시가총액 1위 알테오젠(196170)은 23만4000원으로 전일 대비 6000원(2.5%) 내렸다. 에코프로(086520)는 7만9500원으로 4000원(4.79%) 하락했고, 에코프로비엠(247540)은 10만100원으로 8600원(7.91%) 밀리며 상위 종목 중 낙폭이 가장 컸다. 주성엔지니어링(036930)도 19만원으로 1만5000원(7.32%) 떨어졌다.2차전지 대표주 약세가 두드러졌다. 에코프로와 에코프로비엠이 나란히 큰 폭의 하락세를 보인 가운데 HLB(028300)는 4만1650원으로 1.65% 내렸고, 삼천당제약(000250)도 20만5500원으로 3.29% 하락했다.반도체 장비 및 소재 관련 종목들도 대체로 부진했다. 이오테크닉스(039030)는 42만3000원으로 1.63% 내렸고, 원익IPS(240810)는 10만원으로 4.58% 하락했다. HPSP(403870)는 4만8300원으로 5.11%, 피에스케이홀딩스(031980)는 17만2400원으로 6.25%, 피에스케이(319660)는 11만8900원으로 5.11% 각각 밀렸다. 유진테크(084370)도 11만3100원으로 4.23% 하락했다.기타 시총 상위 종목 가운데 리노공업(058470)은 6만5900원으로 2.23%, 심텍(222800)은 12만4700원으로 1.03%, ISC(095340)는 15만6700원으로 1.76% 각각 내렸다. 티에스이(131290)는 26만1000원으로 4.04%, 파마리서치(214450)는 25만7000원으로 2.65%, 리가켐바이오(141080)는 7만700원으로 0.84% 하락했다. 로보티즈(108490)는 24만원으로 0.62% 약세를 보였다.외국인 보유 비율은 유진테크가 34.45%로 가장 높았고, HPSP 32.42%, ISC 27.04%, 이오테크닉스 26.13%, 리노공업 24.85% 등이 뒤를 이었다. 거래량은 HPSP 89만7345주, 주성엔지니어링 85만1453주, 심텍 56만4215주, 에코프로 49만1835주, 에코프로비엠 41만2940주 수준으로 집계됐다.장중 코스닥 시총 상위주는 뚜렷한 반등 동력 없이 업종 전반에 매도세가 확산하는 모습이다. 특히 2차전지와 반도체 장비주 중심의 낙폭 확대가 지수 상단을 압박하는 흐름으로 읽힌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]