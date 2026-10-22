코스닥 거래상위 혼조… 엠에스바이오 98% 급등·SKAI 상한가

세줄 요약 22일 코스닥 거래상위 종목은 개별 종목 장세가 뚜렷했다. 엠에스바이오가 98.85% 급등하며 거래대금 7226억원을 기록했고, SKAI는 상한가를 찍었다. 빅텍, 토마토시스템, DGI, 대모, 엘리스도 강세를 보였지만 HT로보틱스 등은 하락했다. 엠에스바이오 98% 급등, 거래대금 집중

SKAI 상한가, 빅텍·엘리스 등 강세

HT로보틱스 등 일부 종목 약세 전환

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22일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장 거래 상위 종목군에서는 개별 종목 장세가 뚜렷하게 전개되고 있다. 거래량 상위권에서는 엠에스바이오(0013Y0)가 4517만4031주 거래되며 1만5510원, 전일 대비 7710원 오른 98.85% 상승률을 기록해 가장 두드러진 흐름을 보였다. 거래대금도 7226억6300만원으로 집계돼 수급이 집중됐다.같은 시각 SKAI(357880)는 1184만7076주가 거래되며 1851원으로 상한가인 29.99% 상승을 기록했다. 빅텍(065450)도 1781만4028주 거래 속 3655원으로 18.28% 올랐고, 토마토시스템(393210)은 10.41% 상승한 3870원, DGI(099520)는 11.98% 오른 1318원, 대모(317850)는 11.66% 상승한 6610원에 거래됐다. 엘리스(0158S0) 역시 91600원으로 14.64% 오르며 거래대금 5974억100만원을 기록해 강한 매수세가 유입됐다.반면 하락 종목도 적지 않았다. HT로보틱스(396300)는 1만70원으로 9.61% 내렸고, 형지글로벌(308100)은 336원으로 6.15% 하락했다. 삼기에너지솔루션즈(419050)는 2380원으로 6.3%, 멜콘(179880)은 1만4310원으로 4.47%, 뉴인텍(012340)은 750원으로 3.47% 각각 밀렸다. 빛과전자(069540)와 대한광통신(010170)도 각각 2.65%, 2.03% 하락하며 약세를 나타냈다.상승과 하락이 엇갈리는 가운데 중위권 종목들도 종목별 차별화가 두드러졌다. 푸드나무(290720)는 1714원으로 6.46% 상승했고, 라온시큐어(042510)는 1만8320원으로 2.23%, 한일단조(024740)는 2270원으로 3.42%, 양지사(030960)는 6710원으로 0.9% 상승했다. 반면 레몬헬스케어(365660)는 3820원으로 보합권인 0.13% 하락에 머물렀다.거래대금 기준으로는 엠에스바이오와 엘리스가 각각 7226억6300만원, 5974억100만원으로 시장 관심을 주도했고, 대한광통신 880억200만원, 멜콘 727억2800만원, 라온시큐어 677억3300만원 등이 뒤를 이었다. 장중 코스닥 거래 상위 종목군은 일부 급등주를 중심으로 매수세가 몰리면서도 다수 종목이 혼조세를 보이는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]