삼성E＆A 15% 급등… 삼성전자·SK하이닉스는 동반 약세

세줄 요약 코스피 거래 상위 종목에서 삼성E＆A가 15% 넘게 급등하며 가장 눈에 띄었다. 혜인, 유니퀘스트, 자이에스앤디 등 중소형주도 강세를 보였고, 삼성전자와 SK하이닉스는 동반 하락해 대형 반도체주의 약세가 두드러졌다. 삼성E＆A 15% 급등, 거래대금 급증

혜인·유니퀘스트 등 중소형주 강세

삼성전자·SK하이닉스 동반 약세

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22일 오후 12시 30분 기준 코스피 시장 거래 상위 종목들은 종목별로 등락이 엇갈리는 모습이다. 거래량 상위권에서는 삼성E＆A(028050), 혜인(003010), 삼성전자(005930), KBI동양철관(008970), 형지엘리트(093240) 등이 활발한 매매를 보였고, 반도체 대형주를 비롯한 일부 시가총액 상위 종목은 약세를 나타냈다.가장 눈에 띄는 종목은 삼성E＆A다. 삼성E＆A는 5만5200원으로 전일 대비 7500원(15.72%) 급등했고, 거래량은 923만6992주, 거래대금은 5073억1200만원을 기록했다. 혜인도 1만1520원으로 10.24% 오르며 673만4649주가 거래됐고, 유니퀘스트(077500)는 1만2500원으로 21.48% 급등해 상승 탄력이 두드러졌다.자이에스앤디(317400)는 9270원으로 9.19% 상승했고, 휴니드(005870)는 4955원으로 7.60%, 알루코(001780)는 2025원으로 5.80% 올랐다. 형지엘리트와 한화머시너리앤서비스홀딩스(0220W0)도 각각 4.44%, 3.23% 상승하며 강세 흐름을 이어갔다. 대우건설(047040)은 1만4850원으로 0.54% 오르며 보합권 강세를 나타냈다.반면 시가총액 상위 반도체주는 부진했다. 삼성전자는 21만6500원으로 7000원(3.13%) 하락한 가운데 거래대금이 1조2915억6600만원에 달했다. SK하이닉스(000660)도 124만원으로 5만4000원(4.17%) 내렸고, 거래대금은 1조5510억7400만원으로 집계돼 시장 내 자금 쏠림이 이어졌다. 삼성전자우(005935) 역시 16만8900원으로 1.92% 하락했다.개별 종목 중에서는 에이엔피(015260)가 205원으로 11.64% 급락했고, 에스엠벡셀(010580)은 9.68%, 대양금속(009190)은 8.03%, KBI동양철관은 5.48% 각각 하락했다. 명신산업(009900)과 한온시스템(018880), 한화생명(088350), LG디스플레이(034220)도 1~3%대 약세를 보였다.이날 거래 상위 종목군에서는 중소형 개별주 중심의 상승세와 함께 반도체 대형주의 조정이 동시에 나타나며 수급이 분산되는 양상이다. 장중 변동성이 큰 만큼 투자자들은 거래량과 거래대금의 변화, 업종별 수급 흐름을 함께 점검할 필요가 있어 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]