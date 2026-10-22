거래대금 1·2위는 SK하이닉스·삼성전자… 삼성SDI 2.53% 하락

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거래대금 1·2위는 SK하이닉스·삼성전자… 삼성SDI 2.53% 하락

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-10-22 09:19
수정 2026-10-22 09:19
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세줄 요약
  • 검색 상위 종목, 하락세 우세
  • 삼성전자·SK하이닉스 거래대금 1·2위
  • 삼성E＆A 급등, 삼성SDI 낙폭 최대
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22일 오전 9시 5분 네이버 증권 검색 상위 종목은 하락세가 우세했다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 22만3000원으로 0.22% 하락했다. 2위 SK하이닉스(000660)는 128만4000원으로 0.77% 내렸다. 상위 20개 가운데 16개가 하락했고 상승은 3개에 그쳤다.

삼성전자는 22만1500원에 출발해 22만원과 22만3500원 사이에서 거래됐다. SK하이닉스는 장중 126만7000원까지 내렸다가 128만7000원까지 올랐다. 검색 3위 삼성전기(009150)는 122만1000원으로 4.54% 상승했다. 저가는 117만7000원, 고가는 122만2000원이었다.



상승률이 가장 높은 종목은 검색 15위 삼성E＆A(028050)였다. 현재가는 5만3900원으로 13.00% 상승했다. 장중 저가와 고가는 각각 5만500원, 5만4400원이었다. 안랩(053800)은 9만1700원으로 5.16% 올랐고, 삼성전기는 4.54% 상승해 뒤를 이었다.

하락 폭은 삼성SDI(006400)가 가장 컸다. 검색 4위 삼성SDI는 54만원으로 2.53% 하락했으며 장중 53만6000원과 55만4000원 사이에서 움직였다. 에코프로(086520)는 8만1500원으로 2.40%, 셀트리온(068270)은 19만3500원으로 2.07% 내렸다. HLB(028300)도 4만1550원으로 1.89% 하락했다.

거래량은 삼성E＆A가 151만5905주로 가장 많았다. 삼성전자는 86만5119주, 엘리스(0158S0)는 75만4262주, 대한광통신(010170)은 58만7775주가 거래됐다. 거래대금은 SK하이닉스가 2340억6200만원으로 가장 컸고 삼성전자가 1919억2100만원으로 뒤를 이었다. 검색 1·2위가 거래대금 상위 두 자리를 차지해 관심이 거래로 이어졌다.

상위 20개 종목은 상승 3개, 보합 1개, 하락 16개로 갈렸다. 엘리스만 7만9900원으로 보합을 기록했다. 상승 종목 중에서는 삼성E＆A가 상승률과 거래량 모두 가장 높았다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
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