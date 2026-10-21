“87만원에 하닉 샀는데 270만원 됐다” 조혜련 뜻밖의 수익률 [내가샀다]

조혜련 “급등장에 추격매수, 수익률 반납”

개인, ‘고점 뒤 급락’ 6~7월 24조 순매수

NH투자증권 “투자자 중 74% 손실구간”

이미지 확대 방송인 조혜련이 SK하이닉스가 87만원일 때 투자를 시작했지만 이후 급등할 때 추가 매수한 탓에 높은 수익률을 달성하지 못했다고 밝혔다. 자료 : 유튜브 ‘머니인더트랩’ 닫기 이미지 확대 보기 방송인 조혜련이 SK하이닉스가 87만원일 때 투자를 시작했지만 이후 급등할 때 추가 매수한 탓에 높은 수익률을 달성하지 못했다고 밝혔다. 자료 : 유튜브 ‘머니인더트랩’

이미지 확대 코스피ㆍ코스닥 상승 개장 21일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 113.60포인트(2.05%) 오른 5,666.34에, 코스닥은 11.43포인트(1.46%) 오른 793.40에 개장했다. 2026.10.21 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피ㆍ코스닥 상승 개장 21일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 113.60포인트(2.05%) 오른 5,666.34에, 코스닥은 11.43포인트(1.46%) 오른 793.40에 개장했다. 2026.10.21 연합뉴스

세줄 요약 방송인 조혜련이 유튜브에서 SK하이닉스를 87만원에 매수했다고 밝히며 급등장에 기대를 키웠으나, 이후 추가 매수와 주가 하락이 겹쳐 수익률을 상당 부분 반납했다. 개인 투자자들의 추격 매수와 외국인 매도 흐름도 함께 주목받았다. 조혜련, SK하이닉스 87만원 매수 경험 공개

급등장 추격매수 뒤 하락장서 수익률 반납

개인 매수 쏠림과 외국인 매도 흐름 부각

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SK하이닉스 주가가 고점 대비 56%가량 추락한 가운데, 방송인 조혜련이 SK하이닉스가 100만원도 되지 않았을 때 투자를 시작했지만 수익률은 높지 않다고 밝혔다.21일 방송가에 따르면 조혜련은 전날 유튜브 채널 ‘머니인더트랩’에 출연해 SK하이닉스 주식 투자를 시작한 뒤 겪은 급등장과 급락장에서의 경험에 대해 이야기했다.그는 “SK하이닉스를 87만원에 샀다”면서 “400만원 간다길래 심장이 뛰었다. 고속도로를 타고 가다가 SK하이닉스 건물이 보이면 응원하면서 갔다”고 회상했다.올해 초 67만원에서 출발한 SK하이닉스는 2월 24일 종가 기준 100만원을 돌파했으나 이후 미국과 이스라엘이 침공하면서 3월 4일 종가 기준 84만원대로 내려앉았다. 이후 한 달 동안 80만원대에서 100만원 사이에서 등락하다 4월 10일을 기점으로 100만원대에 안착했다.그러나 그는 급등장에 추격 매수에 나섰다가 수익률을 반납하고 말았다. 그는 “중간에 계속 샀다. 밑에서 사서 올라갔는데 어느새 (SK하이닉스 주가가) 내려와서 (내 평단과) 만났다”면서 “물타기가 됐는데, 답답한 물타기가 됐다”고 토로했다.그래도 그는 아직 수익률이 마이너스로 돌아서진 않았다면서, “대한민국이 이렇게 발전하는 한 미래는 밝다. 아직 (SK하이닉스 주가가) 저평가됐다고 생각해야 위로가 될 것”이라고 말해 웃음을 자아냈다.조혜련처럼 코스피 급등장에 추격 매수를 하다 이후 하락장을 맞아 수익률을 반납하거나 손실을 본 투자자들은 적지 않은 것으로 분석된다.한국거래소에 따르면 SK하이닉스 주가가 60만원대에서 130만원대까지 오른 지난 1월부터 4월까지 개인 투자자의 순매수액은 9조 3190억원에 그쳤지만, 이후 2배 넘게 올라 291만원까지 오른 뒤 상승 곡선이 꺾인 4월부터 6월까지 개인 투자자는 무려 31조 5020억원을 사들였다.특히 증시가 역사적 고점을 찍은 6월 한 달 동안 순매수액은 15조 6330억원에 달했다. 이어 250만원대에서 130만원까지 급락한 7월 한 달 동안에도 9조 10억원을 사들였다.반면 외국인은 6월 19조 7150억원, 7월 6조 9530억원 팔아치우며 그 손실은 고스란히 개인 투자자의 몫이 됐다. 개인 투자자는 8월에도 1조 74억원 사들였으며, 9월 들어 주가가 180만원대를 회복하자 9조 6880억원 순매도한 뒤 재차 증시가 급락한 10월 들어 다시 1조 5210억원 사들였다.NH투자증권이 자사의 모바일 트레이딩 시스템(MTS)을 이용하는 개인 투자자들의 데이터를 분석한 결과, 종가가 127만 7000원이었던 지난 19일 기준 SK하이닉스의 손실 투자자 비율은 74.18%에 달했다.SK하이닉스 개인 투자 중 주식에 투자한 자산이 3000만원 이하인 ‘개미’들의 비중이 절반(49.88%)에 달했다.한편 전날 4%대 급락했던 SK하이닉스는 이날 인공지능(AI) 투심 회복과 반발 매수세에 힘입어 5.81% 급등한 129만 4000원에 거래를 마쳤다.