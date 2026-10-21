코스닥 시총 상위 20개 중 19개 상승… HLB만 약세

세줄 요약 코스닥 시총 상위 20개 종목이 장중 대체로 강세를 보였다. 알테오젠, 에코프로, HPSP, 티에스이 등이 올랐고 HLB만 하락했다. 반도체 장비와 바이오, 로봇주에 매수세가 몰리며 투자심리가 우호적이었다. 코스닥 시총 상위 20개 중 19개 상승

반도체 장비·소재주 중심 강세 확산

HLB만 하락, 투자심리 우호적 흐름

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코스닥 시가총액 상위 종목들이 21일 오후 장중 대체로 강세를 나타내고 있다. 21일 오후 12시 25분 기준 네이버금융 집계에 따르면 시총 상위 20개 종목 가운데 대부분이 상승세를 보였고, 하락 종목은 HLB(028300) 1개에 그쳤다.시가총액 1위 알테오젠(196170)은 23만8500원으로 전일 대비 7500원(3.25%) 상승했다. 시가총액은 16조6127억원, 거래량은 16만859주를 기록했다. 에코프로(086520)는 8만3800원으로 400원(0.48%) 올랐고, 에코프로비엠(247540)은 10만8300원으로 3100원(2.95%) 상승했다.상위권에서는 주성엔지니어링(036930)의 강세가 두드러졌다. 주성엔지니어링은 20만5500원으로 7400원(3.74%) 상승했고 거래량은 68만9837주로 비교적 활발했다. 이오테크닉스(039030)도 43만5500원으로 1만4500원(3.44%) 올랐으며, 원익IPS(240810)는 10만4900원으로 1.65% 상승했다. HPSP(403870)는 5만1300원으로 1.99% 오르는 가운데 거래량 114만2646주를 기록해 상위 종목 중 가장 활발한 거래를 나타냈다.반도체 장비 및 소재주 전반의 오름세도 눈에 띄었다. 피에스케이홀딩스(031980)는 18만7900원으로 4.97% 상승해 상위 종목 중 높은 상승률을 기록했고, 피에스케이(319660)는 12만6700원으로 4.37% 올랐다. ISC(095340)는 16만1500원으로 3.13%, 유진테크(084370)는 11만9300원으로 1.88%, 티에스이(131290)는 27만9500원으로 6.27% 급등했다. 티에스이는 이날 집계 종목 가운데 가장 높은 상승률을 보였다.바이오와 헬스케어 종목도 대체로 견조했다. 삼천당제약(000250)은 21만1500원으로 3.17% 상승했고, 파마리서치(214450)는 26만7000원으로 0.38% 올랐다. 반면 HLB는 4만2850원으로 150원(0.35%) 내리며 상위 종목 중 유일한 하락세를 나타냈다.로봇주 흐름은 엇갈리기보다 완만한 동반 상승에 가까웠다. 레인보우로보틱스(277810)는 37만3000원으로 0.40%, 로보티즈(108490)는 24만2500원으로 1.46% 상승했다. 리노공업(058470)도 6만7700원으로 0.30% 오르며 안정적인 흐름을 이어갔다. 파두(440110)는 5만3100원으로 3.71% 상승해 낙폭 만회 흐름을 보였다.외국인 보유 비중 측면에서는 유진테크가 34.52%로 높았고, HPSP 32.77%, ISC 27.08%, 이오테크닉스 26.29%, 파두 25.38%, 리노공업 25.07% 등이 뒤를 이었다. 수익성 지표로는 파마리서치의 ROE가 26.88%, HPSP가 24.79%, 리노공업이 22.45%로 상대적으로 높은 편이었다.장중 코스닥 대형주는 2차전지, 반도체 장비, 바이오를 중심으로 매수세가 확산되는 모습이다. 특히 상승 종목 수가 압도적으로 많은 만큼 투자심리는 우호적인 분위기를 유지하는 것으로 해석된다. 다만 일부 종목의 높은 밸류에이션과 업종별 순환매 가능성은 장 후반 변동성 요인으로 주목된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]