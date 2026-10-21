반도체 대형주에 자금 집중… 형지엘리트는 상한가·한화생명 7% 급락

세줄 요약 코스피 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스가 5%대 급등하며 거래대금 상위를 차지했다. 반도체 대형주로 자금이 몰린 가운데 형지엘리트는 상한가를 기록했고, 한화생명은 7% 넘게 급락하는 등 개별 종목의 변동성도 커졌다. 삼성전자·SK하이닉스 5%대 급등, 거래대금 상위 주도

형지엘리트 상한가, 한화생명 7%대 급락으로 희비

반도체 대형주 쏠림 속 중소형주 변동성 확대

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21일 오후 12시 30분 기준 코스피 시장에서는 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 나란히 5%대 급등세를 나타내며 거래대금 상위를 주도했다. 네이버 금융 집계 기준 거래 상위 종목군에서는 반도체 대형주 강세와 함께 일부 개별 종목의 급등락이 두드러지는 모습이다.거래대금 기준으로는 SK하이닉스가 3조1433억9800만원으로 가장 많았고, 삼성전자가 2조1862억5100만원으로 뒤를 이었다. SK하이닉스는 128만8000원으로 전일 대비 6만5000원(5.31%) 올랐고, 삼성전자는 22만4000원으로 1만2500원(5.91%) 상승했다. 삼성전자우(005935)도 17만1500원으로 5600원(3.38%) 오르며 동반 강세를 보였다.거래량 상위 종목 중에서는 KBI동양철관(008970)이 1697만4654주로 가장 활발한 손바뀜을 기록했다. 주가는 1596원으로 23원(1.46%) 상승했다. 에이엔피(015260)는 530만6096주가 거래됐지만 244원으로 9원(3.56%) 내렸고, 한화생명(088350)도 458만3515주가 오가는 가운데 4280원으로 350원(7.56%) 하락했다.개별 종목 가운데 형지엘리트(093240)의 상승세가 가장 두드러졌다. 형지엘리트는 2500원으로 576원(29.94%) 급등하며 상한가를 기록했고, 매도 호가는 0원으로 표시됐다. 명신산업(009900)은 9350원으로 700원(8.09%) 올랐고, 삼성E＆A(028050)는 4만7600원으로 4000원(9.17%) 상승했다. 금호전기(001210)도 9170원으로 620원(7.25%) 뛰었으며, 대우건설(047040)은 1만4730원으로 570원(4.03%) 상승했다.반면 약세 종목도 적지 않았다. 한화생명이 7% 넘게 밀렸고, KR모터스(000040)는 1241원으로 48원(3.72%) 하락했다. 에스엠벡셀(010580)은 3775원으로 85원(2.2%) 내렸고, 한온시스템(018880)도 3820원으로 85원(2.18%) 하락했다. 대양금속(009190)은 853원으로 11원(1.27%) 내렸고, 대한해운(005880)은 1975원으로 2원(0.1%) 하락해 보합권에 머물렀다.이 밖에 삼성중공업(010140)은 1만7680원으로 360원(2.08%), 한화솔루션(009830)은 3만1000원으로 450원(1.47%), LG디스플레이(034220)는 7430원으로 160원(2.2%), 팬오션(028670)은 6490원으로 40원(0.62%) 각각 상승했다. 장중 코스피 거래 상위 종목군은 반도체 대형주로 자금이 집중되는 가운데 개별 재료를 보유한 중소형주들의 변동성도 확대되는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]