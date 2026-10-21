[서울데이터랩]다우 1% 올라 사상 최고치 경신…나스닥은 대형 기술주 약세에 약보합

세줄 요약 미국 뉴욕증시는 다우와 S&P500이 상승하고 나스닥은 약보합으로 마감했다. 경기방어주, 헬스케어, 금융주가 지수를 받쳤고 대형 기술주와 반도체주는 상대적으로 부진했다. 다우·S&P500 상승, 나스닥은 약보합 마감

헬스케어·금융주 강세, 대형 기술주 약세

경기방어주 중심 순환매와 투자심리 완화

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20일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 다우존스30산업평균지수와 S＆P500지수가 오르고 나스닥 지수는 약보합세로 마감하는 혼조 흐름을 보였다. 경기방어주와 헬스케어, 금융주가 시장을 지탱한 반면 대형 기술주와 일부 반도체주는 상대적으로 부진했다.이날 다우존스지수는 전장보다 529.85포인트(1.02%) 오른 5만2495.88에 거래를 마쳤다. S＆P500지수는 21.84포인트(0.28%) 상승한 7712.57에 장을 마감했다. 반면 나스닥 종합지수는 6.07포인트(0.02%) 내린 2만6424.82로 마쳤고, 나스닥100지수도 39.06포인트(0.13%) 하락한 2만9490.28을 기록했다. 필라델피아 반도체지수는 32.53포인트(0.29%) 내린 1만1283.81로 집계됐다.장중 흐름을 보면 다우와 S＆P500은 견조했다. 다우지수는 5만1910.92까지 밀렸다가 5만2689.81까지 오르며 상승폭을 키웠고, S＆P500도 7668.03~7748.42 범위에서 강세를 유지했다. 반면 나스닥은 2만6179.74에서 2만6601.72 사이를 오간 끝에 약세로 돌아섰다. 변동성지수인 VIX는 17.31로 1.13포인트(6.13%) 하락해 투자심리 불안은 다소 완화된 모습이었다.종목별로는 뉴욕증시 상위 종목 가운데 제약·헬스케어주 강세가 두드러졌다. 일라이 릴리는 3.49% 급등했고 유나이티드헬스 그룹은 3.04%, 머크는 3.25%, 애브비는 2.26%, 존슨앤드존슨은 2.19% 올랐다. 금융주도 제이피모간체이스가 0.52%, 뱅크오브아메리카가 0.50%, 버크셔 해서웨이 Class B가 1.43% 상승하는 등 비교적 견조했다. 반면 GE 에어로스페이스는 3.67% 하락했고 엑슨모빌 홀딩스와 HSBC 홀딩스 ADR도 각각 0.24%씩 내렸다.나스닥 대형주에서는 기술주 약세가 더 뚜렷했다. 애플은 1.00%, 마이크로소프트는 0.31%, 알파벳 Class A는 1.13%, 알파벳 Class C는 1.11%, 메타는 1.59% 하락했다. 엔비디아도 0.29% 내렸고 브로드컴은 0.07%, AMD는 0.62%, ASML 홀딩 ADR은 0.99% 하락했다. 반면 테슬라는 1.54% 올랐고 아마존닷컴은 0.07%, 시스코 시스템즈는 0.20% 상승해 일부 종목은 방어력을 보였다.거래대금 상위권에서는 반도체와 빅테크에 거래가 집중됐다. 엔비디아 거래대금은 165억달러, 애플은 121억달러, 메타는 115억달러, 테슬라는 114억달러를 기록했다. 뉴욕증시에서는 TSMC ADR이 1.16% 상승했고 오라클도 1.20% 올랐지만, 전반적으로 기술주 내부에서는 종목별 차별화가 강하게 나타났다.이날 미국 증시는 다우와 S＆P500의 강세에도 불구하고 나스닥과 반도체 지수가 약세를 보이면서 업종별 순환매 양상이 이어진 하루로 평가된다. 투자자들은 경기방어주와 헬스케어, 금융주로 무게를 옮기는 한편 대형 기술주와 반도체주에 대해서는 다소 신중한 태도를 보였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]