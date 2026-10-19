코스피 거래상위 엇갈린 흐름… 에스엠벡셀·KBI동양철관 상한가

세줄 요약 19일 오후 코스피 거래 상위 종목은 강세와 약세가 뒤섞였다. 에스엠벡셀과 KBI동양철관이 나란히 상한가를 기록한 반면, 대양금속과 금호전기 등은 하락했다. 삼성전자는 상승했고 SK하이닉스는 약세를 보여 대형 반도체주도 엇갈렸다. 에스엠벡셀·KBI동양철관 상한가 기록

삼성전자 상승, SK하이닉스 하락 엇갈림

중소형주 급등과 약세 종목 혼재

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19일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래 상위 종목은 종목별 주가 흐름이 뚜렷하게 엇갈렸다. 거래량 상위권에서는 에스엠벡셀(010580)이 4040원으로 전일 대비 29.9% 급등하며 상한가를 기록했고, 거래량은 2668만4425주, 거래대금은 992억5400만원을 나타냈다. KBI동양철관(008970)도 1748원으로 29.96% 오르며 상한가에 진입했고, 거래량은 1291만771주를 기록했다.하락 종목 가운데서는 대양금속(009190)이 991원으로 5.53% 내렸고, 거래량은 1429만4738주를 기록했다. 금호전기(001210)는 9190원으로 2.75% 하락했고, 국제약품(002720)은 4015원으로 2.67% 밀렸다. 롯데손해보험(000400)도 2465원으로 2.76% 약세를 보였다.대형 반도체주 흐름은 엇갈렸다. 삼성전자(005930)는 21만7000원으로 0.7% 상승했고 거래량은 914만8125주, 거래대금은 1조9572억4900만원에 달했다. 삼성전자우(005935)도 17만1100원으로 2.33% 올랐다. 반면 SK하이닉스(000660)는 126만원으로 0.94% 하락했지만 거래대금은 2조5999억7300만원으로 집계돼 시장의 높은 관심을 반영했다.그 밖에 명신산업(009900)은 11.48% 오른 9420원, 휴니드(005870)는 15.74% 상승한 4780원, 한화솔루션(009830)은 5.72% 오른 3만3250원으로 강세를 나타냈다. 대한항공(003490)은 2.47% 오른 2만7000원, 한온시스템(018880)은 3.0% 상승한 3950원에 거래됐다. 반면 삼성중공업(010140)은 2.5% 내린 1만7940원, 흥아해운(003280)은 1.88% 하락한 1822원에 머물렀고 팬오션(028670)은 6720원으로 보합세를 나타냈다.장중 거래 상위 종목군에서는 일부 중소형주의 급등과 함께 반도체 대형주의 차별화 흐름이 이어지며 수급이 분산되는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]