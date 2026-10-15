“300만원 간다”더니 하루아침에 -16%…“반토막도 모자라 또 폭락” 피눈물 [내가샀다]

코스피 7% 급락…AI 모멘텀 주도주 ‘삭풍’
‘목표주가 300만원’ 삼성전기, 6일만에 -30%
SK하이닉스·SK스퀘어·효성중공업 ‘반토막’
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주저앉은 코스피
15일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스피가 전 거래일 대비 335.8포인트(5.59%) 내린 5673.01에 출발했다. 원달러 환율은 1341원으로, 코스닥 지수는 39.43포인트(4.79%) 내린 784.45에 거래를 시작했다. 2026.10.15 뉴시스
가까스로 7000선을 회복한 코스피가 급락하며 불과 7거래일 만에 5500선까지 주저앉으면서 개인 투자자들의 비명이 커지고 있다. 인공지능(AI) 모멘텀에 반등에 성공하며 증권가들이 일제히 눈높이를 끌어올렸던 코스피 주도주들이 하루 만에 10% 넘게 급락하며 고점 대비 ‘반토막’ 또는 그 이하로 내려앉았다.
15일 코스피는 전 거래일 대비 335.80p(5.59%) 내린 5673.01에 개장하면서 개장과 동시에 5700선마저 내줬다. 이어 낙폭을 7%대로 키워 5500선까지 내려앉았다.
AI 모멘텀의 수혜주였던 코스피 시총 상위 종목들에는 일제히 삭풍이 불었다. 삼성전자가 장중 9.91% 내린 20만원까지 밀린 것을 비롯해 SK하이닉스는 11.84%까지 급락했다. SK하이닉스와 동반 상승했던 SK스퀘어도 11%대 하락 중이다.
특히 시총 상위 종목 중 삼성전기의 낙폭이 두드러진다. 삼성전기는 이날 9%대 하락 출발해 장중 16.08%까지 급락했다.
삼성전기는 최근 글로벌 고객사들과의 적층세라믹커패시터(MLCC) 공급 계약을 잇달아 따내며 주가가 급등해왔다.
연초 20만원대에서 지난 6월 240만원을 돌파하며 700% 급등했던 주가는 7월 말 급락장을 겪은 뒤 완만히 상승하다 연이은 수주 성과에 지난 6일 168만원까지 올랐다.
증권가들은 삼성전기의 목표주가를 잇달아 상향 조정하며 기대감을 키웠다. 하나증권과 교보증권은 각각 목표주가로 300만원, 미래·키움·대신·다올투자증권은 280만원을 제시하는 등 증권가들은 삼성전기 주가가 향후 2배 가까이 오를 것이라는 낙관적인 전망을 내놓았다.
그러나 코스피가 7000선을 찍은 뒤 상승세가 꺾이면서 지난 7일부터 13일까지 4거래일간 삼성전기 주가는 18% 가까이 하락했다. 이어 14일 소폭 반등했지만 이날 장중 16%까지 급락하며 6거래일간의 낙폭은 30%를 넘어선 상황이다.
한편 그간 AI 모멘텀의 수혜를 누려온 종목들은 6월 기록한 고점 대비 절반 수준으로 내려앉았다. SK하이닉스는 127만원 안팎에서 거래되고 있는데, 이는 지난 6월 말 기록한 고점(291만 9000원) 대비 약 56% 급락한 수준이다.
삼성전기(116만원)는 고점 대비 약 52%, SK스퀘어는 61% 내려앉았다. SK스퀘어의 경우 코스피가 최악의 폭락장을 겪은 지난 7월 말보다도 더 낮다. AI 데이터센터 증설과 맞물려 급등했던 효성중공업은 고점 대비 약 60% 하락했다.
세줄 요약
- 코스피, 7000선 회복 뒤 5500선까지 급락
- AI 수혜주 삼성전기·하이닉스 동반 폭락
- 목표가 상향 종목들, 고점 대비 반토막
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코스피가 7000선 회복 후 5500선까지 급락하는데 걸린 거래일은?