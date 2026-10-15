검색 상위 20개 중 19개 하락… 유일한 상승은 대한제강

세줄 요약 15일 오전 네이버 증권 검색 상위 20개 종목 가운데 19개가 하락했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 4.74%, 6.27% 내렸고, 삼성전기도 8% 넘게 떨어졌다. 유일하게 오른 대한제강은 6.10% 상승하며 관심을 모았다. 검색 상위 20개 종목 중 19개 하락

삼성전자·SK하이닉스도 동반 약세

대한제강만 6.10% 상승하며 유일 반등

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15일 오전 9시 5분 네이버 증권에서 많이 검색된 상위 20개 종목 가운데 19개가 하락했다. 유일한 상승 종목은 대한제강(084010)이었다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 4.74% 하락한 22만1000원, 2위 SK하이닉스(000660)는 6.27% 내린 133만원에 거래됐다. 개장 직후 투자자 관심은 두 종목에 가장 먼저 쏠렸지만 주가는 모두 약세였다.삼성전자는 21만6500원에 출발해 21만6000원과 22만1500원 사이에서 움직였다. SK하이닉스는 시가와 저가가 130만4000원으로 같았고 장중 고가는 현재가와 같은 133만원이었다. 검색 3위 삼성전기(009150)는 8.22% 하락한 126만1000원을 기록했다. 장중 저가는 123만원, 고가는 126만2000원이었다.상승 종목은 검색 19위 대한제강뿐이었다. 현재가는 1만610원으로 전일 종가보다 610원, 6.10% 상승했다. 1만790원에 출발해 같은 가격까지 오른 뒤 1만200원을 저가로 기록했다. 거래량은 16만6682주, 거래대금은 17억5200만원이었다.하락률은 주성엔지니어링(036930)이 가장 컸다. 검색 12위인 이 종목은 8.32% 하락한 22만500원에 거래됐다. 검색 11위 한미반도체(042700)는 8.23% 내린 19만9600원이었다. 삼성전기는 8.22% 하락해 뒤를 이었다. SK스퀘어(402340)와 LS ELECTRIC(010120)도 각각 7.39% 내렸다.거래량은 삼성전자가 265만18주로 상위 20개 종목 중 가장 많았다. 거래대금은 5763억9600만원이었다. SK하이닉스는 44만7642주가 거래됐고 거래대금은 5869억2300만원으로 삼성전자를 웃돌았다. 검색 16위 삼성전자우(005935)도 73만5998주, 1208억8900만원을 기록했다. 반면 검색 3위 삼성전기와 4위 현대차(005380)의 거래량은 각각 5만3082주와 4만6710주로, 높은 검색 순위가 삼성전자·SK하이닉스 수준의 거래로 이어지지는 않았다.검색 상위 20개 종목의 개장 직후 흐름은 19개 하락, 1개 상승으로 갈렸다. 이 가운데 8개 종목은 하락률이 5% 이상이었다. 검색 1·2위는 거래량과 거래대금에서도 상위권을 차지해 관심이 실제 거래로 이어졌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]