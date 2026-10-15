삼전 -7%·하닉 -9% ‘검은 목요일’…코스피 매도 사이드카

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

아이스버그골프·서울신문 오픈
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

삼전 -7%·하닉 -9% ‘검은 목요일’…코스피 매도 사이드카

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-10-15 09:02
수정 2026-10-15 09:43
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

美 반도체주 급락에 코스피 삭풍

이미지 확대
코스피, 장 초반 5% 내려 5,600대
코스피, 장 초반 5% 내려 5,600대 15일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전일(6008.81) 대비 335.8p(5.59%) 내린 5673.01로 개장했다. 2026.10.15 연합뉴스


간밤 미 뉴욕증시에서 반도체주가 급락한 영향으로 15일 코스피가 5% 넘게 하락 출발했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 335.80p(5.59%) 내린 5673.01에 개장하면서 개장과 동시에 5700선마저 내줬다.

삼성전자는 6.68% 하락한 21만 6500원에 개장해 장 초반 7%대까지 낙폭을 키우고 있다. SK하이닉스는 8.10% 급락 출발해 장 초반 9% 안팎 밀리고 있다.

간밤 미 뉴욕증시는 물가 충격과 인공지능(AI) 수익성 우려에 3대 주가지수 모두 하락 마감했다. 9월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 3.7% 오르며 전망치(3.6%)를 웃돌자 미 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인상 우려가 커졌고, 다우지수는 0.09%, S＆P500 지수는 1.11%, 나스닥 지수는 1.88% 하락 마감했다.

이에 더해 AI 관련 기업들의 과도한 부채 우려가 부각되며 AI 투자의 지속성에 의문이 제기됐고, 마이크론 테크놀로지가 3.88% 하락하는 등 반도체주에 삭풍이 불며 필라델피아 반도체지수는 4.30% 급락했다.

그밖에 삼성전자우는 5.18%, SK스퀘어는 7.63%, LG에너지솔루션은 3.44%, 삼성전기는 9.83, 현대차는 4.15% 하락하는 등 코스피 시가총액 상위 종목 대부분이 하락 중이다.

개장 직후 벌어진 급락장에 이날 오전 9시 7분 42초 유가증권시장에 매도 사이드카가 발동됐다.

코스닥 지수는 39.43p(4.79%) 내린 784.45에 개장해 장 초반 5%대로 낙폭을 키우고 있다. 이에 오전 9시 12분 23초 코스닥 시장에도 매도 사이드카가 발동됐다.
김소라 기자
세줄 요약
  • 뉴욕증시 반도체 급락 여파로 코스피 급락 출발
  • 삼성전자·SK하이닉스 동반 약세, 시총주 전반 하락
  • 유가증권시장·코스닥 모두 매도 사이드카 발동
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스피가 급락한 주된 원인은?
관련기사
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 아이스버그골프·서울신문 오픈
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로