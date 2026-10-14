[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 약세 지속…외국인·기관 동반 매도에 830대 등락

세줄 요약 코스닥이 14일 오전 외국인과 기관의 동반 매도에 밀리며 836선에서 약세를 보였다. 개인은 1200억원 넘게 순매수했으나 지수는 830대에서 등락했다. 최근 5거래일 연속 하락과 반도체 업황 우려, 미국 CPI 경계감이 반등을 제한했다. 외국인·기관 동반 매도, 코스닥 약세 지속

개인 1214억원 순매수에도 830대 등락

반도체 우려·CPI 경계감에 반등 제한

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14일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 0.52포인트(0.06%) 내린 836.51에 거래되고 있다. 지수는 835.90으로 출발한 뒤 장중 838.65까지 올랐지만 830.33까지 밀리며 약세 흐름을 이어갔다.코스닥은 최근 5거래일 연속 하락했다. 전날에는 12.16포인트(1.43%) 내린 837.03으로 마감했고, 장중 802.91까지 떨어지며 변동성이 크게 확대됐다. 지난 12일에는 43.08포인트(4.83%) 급락했고, 8일과 7일에도 각각 6.16포인트, 21.49포인트 하락했다.수급별로는 개인이 1214억원 순매수하며 지수 방어에 나섰다. 반면 외국인은 938억원, 기관은 271억원 순매도했다. 프로그램 매매도 차익거래 34억원 매도 우위, 비차익거래 889억원 매도 우위를 나타내며 전체 923억원 순매도로 집계됐다.시장 전반에서는 상승 종목이 우세하다. 상승 종목은 1084개, 보합은 114개였고 하락 종목은 508개로 나타났다. 상한가 종목은 4개, 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목은 혼조세다. 알테오젠(196170)은 0.89% 오른 22만6500원, 에코프로(086520)는 2.70% 오른 8만7500원을 기록했다. 에코프로비엠(247540)도 0.27% 상승한 11만3500원에 거래됐다. 반면 주성엔지니어링(036930)은 4.01% 내린 25만1500원, HLB(028300)는 2.73% 내린 4만2800원, 리노공업(058470)은 2.76% 내린 7만7400원을 나타냈다. 원익IPS(240810)와 이오테크닉스(039030), 레인보우로보틱스(277810)도 약세를 보였고 심텍(222800)은 보합이었다.개별 종목 가운데서는 바이오인프라가 29.99% 오른 1981원, 화성밸브가 29.98% 오른 7760원, 예선테크가 29.85% 오른 2545원으로 급등했다. 하이퍼코퍼레이션도 29.84% 상승했고 형지I＆C는 19.72% 올랐다. 반면 유티아이는 16.42% 급락했고 유진테크놀로지, 미트박스, 이렘, 디젠스도 하락 폭이 컸다.시장은 최근 반도체 업황 우려와 중국발 반도체 관련 부담, 미국 9월 소비자물가지수 발표를 앞둔 경계 심리 속에서 방향성을 탐색하는 모습이다. 최근 연쇄 급락에 따른 저가 매수 유입 기대가 일부 존재하지만 외국인과 기관의 매도 우위가 이어지면서 코스닥의 반등 강도는 제한되는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]