[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 13일 장 마감 기준 네이버 증권 인기 검색 상위 20개 종목은 하락 종목이 14개로 우세했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 7.39%, 10.09% 내리며 검색 1·2위를 차지했고, 거래량과 거래대금도 두 종목에 집중됐다. 검색 상위 20개 종목, 하락 우세

삼성전자·SK하이닉스 급락, 관심 집중

두산테스나 강세, 에이피알 낙폭 최대

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13일 오후 3시 35분 장 마감 기준 네이버 증권에서 가장 많이 검색된 20개 종목은 하락 종목이 다수를 차지했다. 특히 검색 1·2위에 오른 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 큰 폭으로 내리며 관심이 집중됐다. 삼성전자는 23만 2000원, SK하이닉스는 144만 3000원에 마감했다.검색 1위 삼성전자는 7.39% 하락했다. 장중 24만 4000원까지 올랐지만 저가는 22만 8000원이었다. 검색 2위 SK하이닉스는 10.09% 하락했으며 고가 155만 4000원, 저가 142만 5000원을 기록했다. 검색 3위 주성엔지니어링(036930)은 3.56% 상승한 26만 2000원에 마감했다. 검색 4위 현대차(005380)는 1.56% 하락한 31만 5000원이었다.상승률이 가장 높았던 종목은 두산테스나(131970)였다. 7.43% 오른 13만 3000원에 마감했으며 장중 13만 7700원까지 상승했다. 한화시스템(272210)은 3.86% 상승한 7만 8000원, 주성엔지니어링은 3.56% 오른 26만 2000원으로 뒤를 이었다. LG에너지솔루션(373220)도 3.02% 상승한 41만원에 거래를 마쳤다.하락 폭은 에이피알(278470)이 가장 컸다. 19.60% 내린 28만 3000원에 마감했고 장중 저가는 27만 9000원이었다. SK스퀘어(402340)는 12.91% 하락한 85만 7000원을 기록했다. 장중 고가와 저가는 각각 94만 3000원과 84만 7000원이었다. 이어 SK하이닉스가 10.09%, 삼성전기(009150)가 8.34% 하락했다. 삼성전기의 종가는 136만 3000원이었다.검색 상위 20개 가운데 거래량은 삼성전자가 2410만 4515주로 가장 많았다. SK하이닉스는 518만 7481주, 삼성전자우(005935)는 502만 4846주, 삼성중공업(010140)은 483만 793주가 거래됐다. 거래대금은 SK하이닉스가 7조 6255억 2300만원으로 가장 컸고 삼성전자가 5조 6215억 6900만원으로 뒤를 이었다. 삼성전기는 1조 2170억 700만원, SK스퀘어는 9877억 200만원이었다. 검색 1·2위에 쏠린 관심이 거래량과 거래대금으로도 이어졌다.전체 20개 종목 중 상승은 6개, 하락은 14개였다. 검색 상위 10개에서는 주성엔지니어링과 LG에너지솔루션만 상승했고 나머지 8개는 하락했다. 상위권 관심은 하락 종목에 더 많이 분포했고 거래는 삼성전자와 SK하이닉스에 집중됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]