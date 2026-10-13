[마감시황]코스피 6,035.35 마감…외국인 대거 매도에 5.46% 급락

세줄 요약 코스피가 외국인 4조5천억원대 순매도와 반도체주 급락 여파로 5.46% 하락한 6,035.35에 마감했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 크게 밀렸고, 원·달러 환율 상승과 코스닥 약세도 투자심리를 더 위축시켰다. 외국인 4조5128억원 순매도, 지수 급락

삼성전자·SK하이닉스 동반 급락, 반도체 약세

환율 상승·코스닥 하락, 투자심리 위축

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13일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 348.89포인트(5.46%) 내린 6,035.35에 장을 마감했다. 지수는 6,186.08로 출발한 뒤 한때 6,198.46까지 올랐지만 곧 하락 폭을 키우며 장중 5,911.11까지 떨어졌다. 종가와 장중 저가 모두 최근 약세 흐름을 재확인한 수준이다.유가증권시장에서는 오전 9시47분 매도 사이드카가 발동될 정도로 낙폭이 빠르게 확대됐다. 최근 5거래일 연속 하락도 이어졌다. 코스피는 지난 6일 6,941.39에서 7일 6,803.90, 8일 6,625.93, 12일 6,384.24로 밀린 데 이어 이날 6,035.35까지 내려왔다.수급은 외국인 매도가 두드러졌다. 외국인은 4조5128억원어치를 순매도했고, 개인은 2조2271억원, 기관은 1조6903억원어치를 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래 1441억원 매수 우위였지만 비차익거래가 2조1867억원 매도 우위를 보이면서 전체적으로 2조426억원 순매도로 집계됐다.시장 전반의 약세도 뚜렷했다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 247개에 그친 반면 하락 종목은 630개에 달했고 보합은 41개였다. 거래량은 3억9987만2000주, 거래대금은 26조7945억9400만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목 가운데서는 반도체와 전기전자 업종의 낙폭이 특히 컸다. 삼성전자(005930)는 23만2000원으로 7.39% 내렸고, SK하이닉스(000660)는 144만3000원으로 10.09% 급락했다. SK스퀘어(402340)는 12.91%, 삼성전기(009150)는 8.34%, 삼성생명(032830)은 4.30%, 현대차(005380)는 1.56%, KB금융(105560)은 0.25% 각각 하락했다. 반면 LG에너지솔루션(373220)은 3.02% 올랐고 삼성바이오로직스(207940)도 0.42% 상승했다.반도체 업종 약세는 메모리 경쟁 심화 우려와 맞물리며 투자심리를 크게 위축시켰다. 여기에 최근 삼성전자의 자사주 매수 종료 이후 외국인 매물을 받아낼 완충력이 약해진 점도 수급 부담을 키운 요인으로 거론된다.환율도 부담이었다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 장 마감 무렵 1344원대 중후반으로 올라 위험자산 선호를 낮췄다. 코스닥지수도 837.03으로 1.43% 하락하며 약세 흐름을 함께 나타냈다.개별 종목별로는 대양금속이 19.82% 올라 상승률 상위를 기록했고 에넥스 16.08%, 삼화전기 15.83%, 국제약품 15.4%, 에이엔피 14.21%가 뒤를 이었다. 반면 한창은 69.44% 급락했고 에이피알 19.6%, 천일고속 19.35%, 동양고속 16.83%, 진도 13.89% 하락했다.코스피는 52주 최고 9,385.59와 최저 3,535.52 사이에서 움직이고 있으며, 이날 낙폭은 최근 단기 급락 흐름 속에서 외국인 매도와 대형 기술주 부진이 겹친 결과로 풀이된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]