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[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-10-13 09:31
수정 2026-10-13 09:31
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세줄 요약
  • 검색 상위 20개 중 18개 하락세
  • 삼성전자·SK하이닉스도 동반 약세
  • 상승은 엘앤씨바이오·금호타이어뿐
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13일 오전 9시 5분 네이버 증권 검색 상위 20개 종목 가운데 18개가 하락했다. 개장 직후 관심은 검색 1위 삼성전자(005930)와 2위 SK하이닉스(000660)에 집중됐지만 두 종목 모두 약세였다. 삼성전자는 3.39% 하락한 24만 2000원, SK하이닉스는 4.36% 내린 153만 5000원에 거래됐다.

삼성전자는 24만 1500원에 출발해 24만 4000원까지 올랐고 장중 저가는 24만 1500원이었다. SK하이닉스는 153만 8000원에 개장한 뒤 155만 4000원과 153만 5000원 사이에서 움직였다. 검색 3위 두산에너빌리티(034020)는 3.78% 하락한 6만 8800원, 4위 현대차(005380)는 4.22% 내린 30만 6500원을 기록했다.



상승 종목은 두 곳에 그쳤다. 상승률이 가장 큰 엘앤씨바이오(290650)는 4.75% 오른 5만 9600원이었다. 장중 고가는 6만 1200원, 저가는 5만 7200원이다. 금호타이어(073240)는 1.32% 상승한 6900원에 거래됐다. 장중 7160원까지 올랐다가 6870원까지 내려갔다.

하락 폭은 한미반도체(042700)가 가장 컸다. 한미반도체는 7.04% 하락한 23만 1000원으로 장중 저가와 현재가가 같았다. 삼성SDI(006400)는 6.24% 내린 52만 6000원으로 고가 54만 1000원, 저가 52만 5000원을 기록했다. 삼천당제약(000250)은 5.65% 하락한 20만 500원, SK스퀘어(402340)는 5.49% 내린 93만원이었다.

검색 상위권의 관심은 삼성전자와 SK하이닉스에서 거래로 이어졌다. 삼성전자 거래량은 113만 8877주로 20개 종목 중 가장 많았고 거래대금은 2758억 7600만원이었다. SK하이닉스는 28만 6703주가 거래됐으며 거래대금은 4418억 3400만원으로 가장 컸다. 금호타이어는 거래량이 61만 4678주로 두 번째였지만 거래대금은 43억 700만원이었다. 엘앤씨바이오는 26만 8163주, 159억 1800만원을 기록했다.

검색 상위 20개 종목의 흐름은 상승 2개, 하락 18개로 뚜렷하게 갈렸다. 거래량은 삼성전자와 금호타이어, 거래대금은 SK하이닉스와 삼성전자에 집중됐다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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